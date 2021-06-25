Экономика

11:26 25.06.2021

"Нафтогаз" пересматривает планы бурения для увеличения добычи газа - Витренко

3 мин читать
"Нафтогаз" пересматривает планы бурения для увеличения добычи газа - Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" пересматривает планы по бурению для увеличения добычи природного газа, сообщил глава правления НАК Юрий Витренко.

"Прежде всего, мы будем увеличивать добычу, и уже в ближайшее время. Для этого сейчас пересматриваем наши планы бурения и проведения соответствующих работ на имеющемся фонде скважин", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Витренко, существующая мировая тенденция к увеличению цен на углеводороды также способствует проведению работ и операций, которые ранее не имели экономического смысла из-за низких цен.

"Более того, мы пересматриваем подход, потому что раньше он был упрощенный и неправильный. Смотрели на срок окупаемости, причем искусственный и слишком агрессивный, который имеет смысл для маленьких коммерческих, а не крупных компаний. Обычно смотрят не на срок окупаемости, а на дисконтированный денежный поток. Это более сложное моделирование, но более правильный подход", - добавил он.

Витренко также напомнил, что "Нафтогаз" является национальной государственной компанией, поэтому должен прилагать больше усилий для наращивания внутренней добычи, чем частные коммерческие компании.

"Если для частной коммерческой компании бурить или делать какие-то операции могут не иметь экономического смысла, учитывая полную сумму ренты, которую нужно платить, то для национальной компании понятно, что даже если на отдельной скважине она не достигает положительного экономического эффекта с учетом ренты, то все равно есть положительный эффект для государства", - резюмировал глава НАК.

Как сообщалось, "Нафтогаз" планирует инвестировать в добычу углеводородов $7,3 млрд в 2021-2025 гг., нарастив запасы в 1,8 раза. При этом доля инвестиций в новые месторождения с 2023 года превысит инвестиции в уже разведанные. Группа не сможет самостоятельно профинансировать озвученные планы, поэтому планируется привлекать к процессам сторонних инвесторов.

В начале июня 2021 года "Нафтогаз" сообщил, что из 35 имеющихся у компании буровых станков (20 новых и 15 модернизированных) задействованы 29. Работы выполняют буровые команды, прошедшие обучение на базе мировых лидеров по производству бурового оборудования. "Нафтогаз" полностью вывел из эксплуатации устаревшие и неэффективные советские станки.

В то же время компания продолжает переоснащение на тех направлениях, которые в этом нуждаются. В частности, возобновлен процесс закупки 10 новых станков для капитального ремонта скважин с привлечением кредитных средств ЕБРР. Целевая дата поставки этого оборудования – четвертый квартал 2022 года.

"Укргазвыдобування", входящее в дивизион "Нафтогаз Разведка и Добыча", в 2020 года сократило добычу товарного газа на 1,2% (на 0,17 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 13,45 млрд куб. м, а валовая добыча компании составила 14,23 млрд куб. м.

В частности, валовая добыча газа "Шебелинкагазвыдобування" по итогам 2020 года составила 7,55 млрд куб. м (-8,7% к 2019-му), "Полтавагазвыдобування" – 5,92 млрд куб. м (+0,9%), "Львовгазвыдобування" – 0,76 млрд куб. м (+1,3%).

 

Теги: #нафтогаз #бурение #витренко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:00 25.06.2021
"Нафтогаз" готов принять в собственность и управление государственные ТЭЦ - Витренко

"Нафтогаз" готов принять в собственность и управление государственные ТЭЦ - Витренко

14:40 24.06.2021
Комитет Сената США одобрил законопроект по оценке коррупционных правонарушений при строительстве "Северного потока -2" - Нафтогаз

Комитет Сената США одобрил законопроект по оценке коррупционных правонарушений при строительстве "Северного потока -2" - Нафтогаз

13:23 24.06.2021
Советником главы "Нафтогаза" по низкоуглеродному развитию стал советник вице-премьера по евроинтеграции Рябчин

Советником главы "Нафтогаза" по низкоуглеродному развитию стал советник вице-премьера по евроинтеграции Рябчин

12:59 24.06.2021
"Северный поток-2" необходимо остановить, а разговоры о компенсации являются манипуляцией - CEO "Нафтогаза" Витренко

"Северный поток-2" необходимо остановить, а разговоры о компенсации являются манипуляцией - CEO "Нафтогаза" Витренко

12:49 24.06.2021
Завершение строительства "Северного потока-2" не означает, что газопровод заработает – глава "Нафтогаза"

Завершение строительства "Северного потока-2" не означает, что газопровод заработает – глава "Нафтогаза"

11:06 23.06.2021
Советником главы "Нафтогаза" по добыче стал экс-замглавы правления "Укрнафты" Калугин

Советником главы "Нафтогаза" по добыче стал экс-замглавы правления "Укрнафты" Калугин

17:17 18.06.2021
ОАСК обеспечил рассмотрение иска Шмыгаля по предписанию НАПК в беспрецедентные для украинского правосудия сроки - Новиков

ОАСК обеспечил рассмотрение иска Шмыгаля по предписанию НАПК в беспрецедентные для украинского правосудия сроки - Новиков

15:50 18.06.2021
Своим предписанием НАПК требует фактически нарушить закон - Шмыгаль

Своим предписанием НАПК требует фактически нарушить закон - Шмыгаль

02:44 18.06.2021
Украина будет получать деньги за транзит газа, несмотря на то, если Россия его приостановит

Украина будет получать деньги за транзит газа, несмотря на то, если Россия его приостановит

15:15 17.06.2021
ГК "Нафтогаз" выставила цену газа за июнь 11,94 грн/куб.м – на 50% выше цены годового пакета

ГК "Нафтогаз" выставила цену газа за июнь 11,94 грн/куб.м – на 50% выше цены годового пакета

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина получит $350 млн в рамках соглашения со Всемирным банком – Шмыгаль

Зеленский подписал закон о продаже земельных участков на электронных аукционах

Рост промпроизводства в Украине в мае-2021 замедлился до 5,4% – Госстат

Комитет Сената США одобрил законопроект по оценке коррупционных правонарушений при строительстве "Северного потока -2" - Нафтогаз

Право преимущественного выкупа земли получат обрабатывающие ее аграрии – постановление Кабмина

ПОСЛЕДНЕЕ

Акции "Кернела" начали котироваться на "Украинской бирже" с 24 июня - Dragon Capital

Украина получит $350 млн в рамках соглашения со Всемирным банком – Шмыгаль

ФГИ начал прием заявок от кандидатов на роль советников по подготовке объектов большой приватизации

Зеленский подписал закон о продаже земельных участков на электронных аукционах

Первый вице-премьер анонсировал запуск работы номинационного комитета в ближайшее время

Рост промпроизводства в Украине в мае-2021 замедлился до 5,4% – Госстат

Использование дронов при обследовании линий электропередач увеличило показатель выявления неисправностей в 2 раза - ДТЭК

Право преимущественного выкупа земли получат обрабатывающие ее аграрии – постановление Кабмина

Премьер Украины подтверждает планы внедрения накопительной пенсионной системы

Гендиректор ИМК Лисситса и бизнесмен Дубилет запустили сервис по продаже земли "Доброзем"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА