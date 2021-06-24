Экономика

18:53 24.06.2021

Зеленский подписал закон о продаже земельных участков на электронных аукционах

2 мин читать
Зеленский подписал закон о продаже земельных участков на электронных аукционах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2195 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и закон "Об аренде земли" относительно продажи на электронных аукционах земельных участков, находящихся в государственной и коммунальной собственности, или прав на них, сообщается на сайте парламента в четверг.

Закон №2195, который парламент принял 18 мая, обеспечивает публичность и прозрачность продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности в электронной системе торгов, проводимых в системе интернет в формате аукциона в режиме реального времени.

Документ уточняет, что земельные торги будут проводиться в соответствии с договором между организатором торгов и оператором электронной площадки. Решение о проведении земельных торгов будет принимать их организатор, указав стартовую цену лота, срок и другие условия пользования земельным участком, а также уполномоченное им лицо для заключения соответствующего договора.

Размер вознаграждения оператору электронной площадки, порядок его уплаты и возврата, а также другие детали организации земельных торгов в дальнейшем будут определены Кабинетом министров Украины в установленном порядке.

По итогам аукциона с участником, предложившим наивысшую цену (ценовое предложение) за земельный участок или высшую плату за пользование ею, будет заключен договор купли-продажи, аренды, прав на осуществление застройки или наследования земельного участка.

Как сообщалось, согласно пояснительной записке к документу, принятие закона №2195 позволит оптимизировать законодательство по вопросам продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности, усовершенствует и ускорит механизмы и процедуры ее продажи и передачи, повысит экономическую эффективность проведения аукционов и увеличит поступления в государственный и местные бюджеты.

Теги: #земля #аукцион #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:40 24.06.2021
Право преимущественного выкупа земли получат обрабатывающие ее аграрии – постановление Кабмина

Право преимущественного выкупа земли получат обрабатывающие ее аграрии – постановление Кабмина

11:54 24.06.2021
Гендиректор ИМК Лисситса и бизнесмен Дубилет запустили сервис по продаже земли "Доброзем"

Гендиректор ИМК Лисситса и бизнесмен Дубилет запустили сервис по продаже земли "Доброзем"

19:49 22.06.2021
Зеленский подписал закон о меценатской деятельности в сфере физической культуры и спорта

Зеленский подписал закон о меценатской деятельности в сфере физической культуры и спорта

15:43 22.06.2021
"Укрзализныця" продала металлолом почти на 1,2 млрд грн

"Укрзализныця" продала металлолом почти на 1,2 млрд грн

11:58 22.06.2021
Аукцион по продаже ОГХК пройдет 31 августа – глава ФГИ

Аукцион по продаже ОГХК пройдет 31 августа – глава ФГИ

09:04 20.06.2021
Рада намерена в ближайшее время рассмотреть законопроект о деолигархизации

Рада намерена в ближайшее время рассмотреть законопроект о деолигархизации

21:11 18.06.2021
Зеленский подписал закон о продлении до 2025г беспошлинного ввоза иностранных самолетов до 110 мест

Зеленский подписал закон о продлении до 2025г беспошлинного ввоза иностранных самолетов до 110 мест

20:04 18.06.2021
Зеленский подписал закон о поддержке украинских авиакомпаний в период их перехода к использованию самолетов отечественного производства

Зеленский подписал закон о поддержке украинских авиакомпаний в период их перехода к использованию самолетов отечественного производства

17:51 17.06.2021
Рада намерена установить одновременное оформление прав на земельный участок и недвижимость на нем

Рада намерена установить одновременное оформление прав на земельный участок и недвижимость на нем

17:48 17.06.2021
Закон о налоговой амнистии содержит льготную ставку при раннем декларировании и налоговую рассрочку на 3 года - юрист

Закон о налоговой амнистии содержит льготную ставку при раннем декларировании и налоговую рассрочку на 3 года - юрист

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рост промпроизводства в Украине в мае-2021 замедлился до 5,4% – Госстат

Комитет Сената США одобрил законопроект по оценке коррупционных правонарушений при строительстве "Северного потока -2" - Нафтогаз

Право преимущественного выкупа земли получат обрабатывающие ее аграрии – постановление Кабмина

Премьер Украины подтверждает планы внедрения накопительной пенсионной системы

Завершение строительства "Северного потока-2" не означает, что газопровод заработает – глава "Нафтогаза"

ПОСЛЕДНЕЕ

Первый вице-премьер анонсировал запуск работы номинационного комитета в ближайшее время

Рост промпроизводства в Украине в мае-2021 замедлился до 5,4% – Госстат

Комитет Сената США одобрил законопроект по оценке коррупционных правонарушений при строительстве "Северного потока -2" - Нафтогаз

Использование дронов при обследовании линий электропередач увеличило показатель выявления неисправностей в 2 раза - ДТЭК

Премьер Украины подтверждает планы внедрения накопительной пенсионной системы

Завершение строительства "Северного потока-2" не означает, что газопровод заработает – глава "Нафтогаза"

На ближайшем саммите Украина-ЕС ожидается решение о присоединении Украины к европейской системе транзита - Стефанишина

"Укрпошта" начала сотрудничество с американским маркетплейсом Wish

Подрядчик "Автомагистраль-Юг" начал строительство нового моста в Сумской области

Минэнерго возобновит господдержку шахты "Краснолиманская" с 1 июля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА