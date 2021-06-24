Экономика

15:58 24.06.2021

Рост промпроизводства в Украине в мае-2021 замедлился до 5,4% – Госстат

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Рост промпроизводства в Украине в мае-2021 замедлился до 5,4% – Госстат

Промышленное производство в Украине в мае 2021 года выросло на 5,4% по сравнению с маем 2020 года, тогда как в апреле рост составил 13%, марте – 2,1%, а в феврале и январе было зафиксировано падение соответственно на 4,6% и 4%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней рост промпроизводства в минувшем месяце был таким же – 5,4%.

Госстат указывает, что к апрелю этого года промышленное производство снизилось на 3,4%, а с учетом сезонной корректировки – на 3%.

В перерабатывающей промышленности в мае-2021 к маю-2020 рост составил 6,3%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 8%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха был зафиксирован на 3,5%.

В целом за пять месяцев ведомство зафиксировало ускорение роста промпроизводства до 2,2% с 1,56% по итогам четырех месяцев. В том числе в перерабатывающей промышленности – на 2,5%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 2,9%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 1,2%.

Теги: #промпроизводство #госстат
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