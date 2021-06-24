Использование дронов при обследовании линий электропередач увеличило показатель выявления неисправностей в 2 раза - ДТЭК

Использование дронов для обследования линий электропередач энергокомпании "ДТЭК Энерго" сократило время на осмотр и улучшило показатель выявления неисправностей.

"Использование дронов уже приносит нам эффект, и я уверен, что в этом есть огромный потенциал по увеличению этого эффекта благодаря 5G. Наши бригады уже сегодня экономят свое время почти в два раза на том, чтобы обследовать линии электропередач.

Качество дефектации также увеличилось почти в два раза. Количество отключений сократилось на 10-15% благодаря применению таких технологий", - заявил в ходе онлайн-вебинара "Privat Network" c мобильным оператором "Vodafone Украина" в четверг директор ИТ ДТЭК Дмитрий Осыка.

Он также отметил, что все это в итоге привело к увеличению надежности и бесперебойности поставок электроэнергии.

Как сообщалось, "Vodafone Украина" и энергокомпания "ДТЭК Энерго" запустили первый в Украине проект Smart Factory 5G на базе завода "Корум Свет шахтера" (Харьков), основанный на выделенной тестовой 5G-сети.