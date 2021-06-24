Экономика

13:19 24.06.2021

Премьер Украины подтверждает планы внедрения накопительной пенсионной системы

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Премьер Украины подтверждает планы внедрения накопительной пенсионной системы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел в четверг совещание, посвященное внедрению накопительной пенсионной системы, с участием министров, народных депутатов, представителей Офиса президента и регуляторов финансового рынка: Нацбанка и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Движемся к внедрению накопительной пенсионной системы (…) Выстраиваем оптимальную модель, которая гарантирует каждому украинцу достойное пенсионное обеспечение", – написал он в своем Телеграм-канале в четверг.

Накануне в интервью "Форбс-Украина" министр финансов Сергей Марченко сообщил, что был бы счастлив, если госбюджет-2022 будет включать пенсионную реформу. "Однако не верю, что можем ее запустить со следующего года. Основы для запуска пенсионной реформы в 2023 году должны быть созданы в 2021-м", – отметил глава Минфина.

В начале июня Кабмин создал рабочую группу по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения.

Теги: #шмыгаль #пенсии #кабмин
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