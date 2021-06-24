Экономика

11:54 24.06.2021

Гендиректор ИМК Алекс Лисситса и бизнесмен Дмитрий Дубилет запустили сервис по продаже земли "Доброзем"

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Гендиректор ИМК Алекс Лисситса и бизнесмен Дмитрий Дубилет запустили сервис по продаже земли "Доброзем"

Генеральный директор агрохолдинга ИМК Алекс Лисситса и соучредитель monobank Дмитрий Дубилет объявили о запуске онлайн-маркета земли "Доброзем", написали бизнесмены в соцсетях Facebook и Telegram в четверг.

"Основная идея "Доброзема" - дать людям возможность честно и прозрачно купить или продать земельный участок. Понимая, что у многих владельцев земли могут возникнуть проблемы при подготовке документов, команда "Доброзема" готова помочь с их проверкой и, при необходимости, проконсультировать, что и где нужно доработать", - написал Лисситса в соцсети.

Он уточнил, что положительно оценивает запуск рынка земель с/х назначения, при этом важно сформировать рынок земли наиболее прозрачным и понятным для всех его участников образом. По его данным, над запуском платформы по продаже земли он работал со своими партнерами около года.

"Сейчас на нашем сайте https://dobrozem.com.ua уже можно подать информацию о своем земельном участке и получить предварительную оценочную стоимость земли или проверить документы на соответствие действующему законодательству", - написал Лисситса в соцсети.

В свою очередь Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале отметил, что владельцы паев смогут выставить на сайте проекта объявление и начать получать предложения от потенциальных покупателей. Покупатели, в свою очередь, с помощью удобной системы фильтров смогут находить интересную землю и делать по ней предложения.

"Во-первых, процесс купли/продажи земли получается в нашей стране довольно запутанным. В нем задействованы нотариусы, банки, оценщики, арендаторы с приоритетным правом выкупа… Мы подробно проработали этот процесс, и наша служба поддержки будет помогать продавцам на всех его этапах. Во-вторых, мы интегрировались с множеством систем, например, с системой спутниковых снимков, чтобы выводить по каждому участку подробные данные по метеорологической истории и выращиваемым культурам", - сообщил Дубилет в соцсети.

Он также подчеркнул, что платформа для продажи земли развивает региональную сеть представителей для помощи продавцам на всех этапах сделки, поскольку ими часто являются пожилые селяне.

"Сейчас на нашем сайте есть возможность подать информацию о своем пае, наша служба поддержки уже сейчас поможет оценить, все ли документы в порядке, а также оценить потенциальную стоимость. В июле, когда запустится рынок, сайт заработает на полную", - подытожил Дубилет.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 16 июня 2021 года утвердил порядок проверки нотариусами покупателей земли, чем завершил формирование нормативно-правовой базы, необходимой для запуска рынка земли 1 июля.

 

Теги: #земля #дубилет #онлайн_маркет #имк #лисситса
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