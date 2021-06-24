Экономика

11:25 24.06.2021

На ближайшем саммите Украина-ЕС ожидается решение о присоединении Украины к европейской системе транзита - Стефанишина

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На ближайшем саммите Украина-ЕС ожидается решение о присоединении Украины к европейской системе транзита - Стефанишина

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляет, что на ближайшем саммите Украина-ЕС, который должен пройти 12 октября, будет решение о присоединении Украины к европейской системе транзита.

"Мы планируем, что уже на саммите Украина-ЕС будет решение о присоединении Украины к европейской системе транзита", - сказала она на конференции "Итоги 6 лет имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС" в четверг в Киеве.

Также Стефанишина заявила, что сфера телекоммуникационных услуг признана такой, которая первой получит режим внутреннего рынка, что означает секторальную интеграцию в ЕС.

Ранее правительственный Офис координации европейской и евроатлантической интеграции заявляет, что общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом составляет 54%.

Теги: #стефанишина #ес #украина #транзит
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