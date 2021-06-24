Экономика

10:02 24.06.2021

Подрядчик "Автомагистраль-Юг" начал строительство нового моста в Сумской области

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Подрядчик "Автомагистраль-Юг" начал строительство нового моста в Сумской области

Компания-подрядчик "Автомагистраль-Юг" начала работы на новых участках дороги и мостах на трассе Н-12 Сумы - Полтава в Сумской области, сообщается на странице президентской программы "Большое строительство" в Facebook.

Отмечается, что компания "Автомагистраль-Юг" в 2020 году начала ремонт 37,6 км на отдельных отрезках участка 12-67 км. Работы выполняются с усилением основы, обустройством тротуаров и остановок. В настоящее время дорожники укладывают верхний слой покрытия и устанавливают барьеры, после чего останется лишь установить новые дорожные знаки и нанести разметку.

Кроме того, начался ремонт на новых участках трассы Н-12 вокруг Тростянца протяженностью около 10 км. Здесь, кроме дорожных работ, заменят водопропускные трубы, переоборудуют кабели связи и линии электропередач, установят автономное освещение пешеходных переходов и сеть наружного освещения в населенных пунктах.

Помимо этого, как отмечается, начался ремонт двух мостов в Тростянце. Первый мост имеет длину 5 м и находится в аварийном состоянии. Его капитально отремонтируют. Второй мост длиной 15,7 м был настолько изношенным, что решили его снести и построить заново. Сейчас демонтаж уже завершен, строители забивают буронабивные сваи для возведения новой конструкции.

Над ремонтом трассы Н-12 работают 150 дорожников и 80 единиц спецтехники.

Всего в рамках президентской программы "Большое строительство" планируется построить и отремонтировать 6,5 тыс. км дорог и 150 мостов.

Теги: #большое_строительство #сумская_область
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