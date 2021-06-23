Экономика

13:49 23.06.2021

Энергетическая безопасность станет одним из главных направлений взаимодействия в отношениях между Украиной и Грузией – Зеленский

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Энергетическая безопасность станет одним из главных направлений взаимодействия в отношениях между Украиной и Грузией – Зеленский

Сотрудничество в сфере энергетической безопасности должно стать одним из главных направлений взаимодействия в отношениях между двумя странами, в таком ключе этот вопрос обсудили президент Украины Владимир Зеленский и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Имея общие европейские стремления, Украина и Грузия должны заботиться об энергетической безопасности. Во время переговоров мы договорились сделать это одним их ключевых направлений взаимодействия", - заявил Зеленский на совместном брифинге с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в среду в Киеве.

Он высказал уверенность в том, что традиционно дружеские двусторонние отношения между Киевом и Тбилиси будут и в дальнейшем развиваться в интересах Украины и Грузии.

"В интересах мира, безопасности и объединенной Европы", - добавил Зеленский.

Теги: #грузия #украина #энергетика
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