Энергетическая безопасность станет одним из главных направлений взаимодействия в отношениях между Украиной и Грузией – Зеленский

Сотрудничество в сфере энергетической безопасности должно стать одним из главных направлений взаимодействия в отношениях между двумя странами, в таком ключе этот вопрос обсудили президент Украины Владимир Зеленский и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Имея общие европейские стремления, Украина и Грузия должны заботиться об энергетической безопасности. Во время переговоров мы договорились сделать это одним их ключевых направлений взаимодействия", - заявил Зеленский на совместном брифинге с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в среду в Киеве.

Он высказал уверенность в том, что традиционно дружеские двусторонние отношения между Киевом и Тбилиси будут и в дальнейшем развиваться в интересах Украины и Грузии.

"В интересах мира, безопасности и объединенной Европы", - добавил Зеленский.