Украина и Грузия намерены увеличить товарооборот на 25% в 2021 году - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Грузия планируют активизировать торгово-экономическое сотрудничество и увеличить товарооборот между странами в 2021 году на 25%.

"Грузия для нас - важный торговый партнёр. Я уверен, что вопреки пандемии коронавируса мы уже в этом году активизируем торгово-экономическое сотрудничество. Позитивной тенденцией станет увеличение товарооборота на 25%. Это будет одним из главных заданий совместной украино-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества", - заявил Зеленский во время совместного брифинга с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в среду в Киеве.

По словам Зеленского, проведение очередного заседания по вопросам торгово-экономического сотрудничества запланировано на сентябрь.