Экономика

11:06 23.06.2021

Советником главы "Нафтогаза" по добыче стал экс-замглавы правления "Укрнафты" Калугин

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Советником главы "Нафтогаза" по добыче стал экс-замглавы правления "Укрнафты" Калугин

Советником главы НАК "Нафтогаз Украины" по вопросам добычи назначен Маврикий Калугин, сообщила пресс-служба компании.

Калугин с начала 2016 по март 2021 года работал замглавы правления, исполнительным вице-президентом по добыче и переработке ПАО "Укрнафта". Также занимал руководящие должности в Petrofac, Cairn India, BP, TNK-BP, Arco Oil & Gas. Образование получил в университете Айдахо. Гражданин США.

В целом имеет двадцатилетний опыт работы в нефтегазовой отрасли, владеет значительными компетенциями в области управления добывающими и сервисными компаниями, разработке новых месторождений и оптимизации производства.

"Стабилизация и наращивание добычи газа - одна из ключевых задач "Нафтогаза". Надеюсь, мой опыт и усилия помогут достичь этой важной для компании и страны цели. Рад присоединиться к команде", - приводятся в сообщении слова Калугина.

В "Нафтогазе" отмечают, что предложенные Калугиным новые подходы помогли "Укрнафте" стабилизировать добычу углеводородов, несмотря на небольшие объемы инвестиционной программы.

Теги: #нафтогаз #советник
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