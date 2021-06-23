Экономика

10:14 23.06.2021

Столичные проекты вторых фаз ТРЦ Rive Gauche и Retail Park Petrivka приостановлены - СОО Nhood Украина

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Столичные проекты вторых фаз ТРЦ Rive Gauche и Retail Park Petrivka приостановлены - СОО Nhood Украина

Проекты вторых фаз ТРЦ Rive Gauche и Retail Park Petrivka (оба- Киев) в настоящее время приостановлены, сообщила в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" операционный лидер (СОО) международного мультиоператора недвижимости "Nhood Украина" Анна Корягина.

"Это связано и с вектором на развитие сервисной компании, и с развитием конкурентной среды, уровнем рисков, устареванием ранее разработанных концепций. Тем не менее, вопросы не закрыты. Мы рассматриваем предложения для потенциальной реализации проектов в партнерстве с национальными представителями рынка, что потребует актуализации проектов с учетом международной стратегии Nhood", - сообщила Корягина.

Nhood – глобальный игрок в сфере недвижимости, объединяет компетенции и ноу-хау в сфере недвижимости 1029 экспертов из 10 европейских стран для постоянного восстановления и трансформации портфеля в управлении из почти 300 коммерческих объектов в Европе.

Nhood Ukraine ("НУУД Україна", до февраля 2021 года - Ceetrus Ukraine) - международный девелопер торговых центров и ритейл-парков в Украине. Управляет пятью существующими торговыми галереями и ритейл-парком. В стадии разработки находятся три крупных проекта: ТРЦ Rive Gauche и Retail Park 2 (оба - Киев), а также ТРЦ OVI (Одесса) - общей площадью более 200 тыс. кв. м.

Теги: #недвижимость #nhood_украина #корягина #проекты #приостановление
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