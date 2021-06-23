Мультифункциональный "Ритейл Парк Берковецкая" будет сертифицирован по стандарту BREEAM

Мультифункциональный "Ритейл Парк Берковецкая", представляющий офисную, торговую и медицинскую недвижимость, будет сертифицирован по стандарту BREEAM, сообщила в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" СОО Nhood Украина Анна Корягина.

Как сообщила эксперт, "Ритейл Парк Берковецкая" – это первый проект компании Nhood в Украине для внешнего клиента. "Мы разработали концепцию на основании маркетинговых исследований и опроса арендаторов. Коммерциализация объекта уже также начата, поскольку в виду специфики формата очень важно определить основных якорных арендаторов на самых ранних этапах", - сообщила Корягина.

В проекте "Ритейл Парка Берковецкая" представлены торговая, офисная и медицинская недвижимость. Медицинский блок разрабатывается совместно со специализированной инжиниринговой компанией.

"Медицинский блок - это проект, которым практически полностью занимается собственник совместно с инжиниринговой компанией, имеющей большой опыт в сфере медицинской недвижимости. Площадь блока составляет более 10 тыс. кв. м", - сказала Корягина.

По ее словам, предварительно в блоке будут представлены услуги челюстно-лицевой хирургии. Для удобства и более комфортного восстановления клиентов в блоке предусмотрен зимний сад и отдельный паркинг.

В ритейл-блоке будут представлены операторы товаров для дома, affordable fashion, ресторан быстрого питания, а также другие операторы. "Близость к жилому комплексу также диктует определенные решения и набор операторов, которые будут расположены напротив фасада ЖК, в частности, там появятся сервисы и товары на каждый день. Задача была предложить максимально friendly решения для синергии жилья и ритейл-парка", - сказала Корягина.

Площадь офисного блока составляет 9,8 тыс. кв. м. "На данном этапе говорить об арендаторах еще рано, но не исключено, что некоторая часть будет занята управляющей компанией. Вполне возможно, что в офисной части появятся и коворкинги, но для этого надо изучить локацию в данном ключе, чтобы понять востребованность формата", - сказала Корягина.

Nhood – глобальный игрок в сфере недвижимости, объединяет компетенции и ноу-хау в сфере недвижимости 1029 экспертов из 10 европейских стран для постоянного восстановления и трансформации портфеля в управлении из почти 300 коммерческих объектов в Европе.

Nhood Ukraine ("НУУД Україна", до февраля 2021 Ceetrus Ukraine) - международный девелопер торговых центров и ритейл-парков в Украине. Управляет 5 существующими торговыми галереями и ритейл-парком. В стадии разработки находятся 3 крупных проекта (ТРЦ Rive Gauche (Киев), ТРЦ OVI (Одесса), Retail Park 2) общей площадью более 200 тыс. кв. м.