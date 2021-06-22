Экономика

19:50 22.06.2021

Продажи гривневых ОВГЗ выросли на 39,3% при неизменных ставках

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Продажи гривневых ОВГЗ выросли на 39,3% при неизменных ставках

Основным результатом первичных аукционов по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник, ставших первыми после решения НБУ сохранить учетную ставку на уровне 7,5%, стало увеличение объема продаж на 39,3% – до 8,34 млрд грн.

Как сообщил Минфин на своем сайте, ставки отсечения остались прежними: 6 мес. – 9%, 13 мес. – 10,99%, 18 мес. – 11,3%, 2-летние – 12%, 3-летние – 12,3% и 5-летние – 12,59%.

Минфин на этих аукционах ограничил предложение 6-мес. 0,5 млрд грн и 13-мес. и 18 мес. – по 3 млрд грн, однако лишь по 6-мес. спрос был слегка выше – почти 0,6 млрд грн (здесь и далее по номиналу). На покупку 13-мес. было подано заявок почти на 2 млрд грн, 18 мес. – почти на 1,5 млрд грн, тогда как основной спрос пришелся на 2-летние бумаги – 3,3 млрд грн.

На популярные среди нерезидентов 5-летние ОВГЗ спрос продолжил падать: до 0,64 млрд грн с 1,77 млрд грн неделей ранее и 4,08 млрд грн две недели назад.

Минфин отклонил лишь одну небольшую заявку на 10 млн грн из 88 поданных на шесть гривневых аукционов.

В целом средневзвешенная ставка на аукционах в этот вторник снизилась до 11,5% с 11,83% неделю назад при увеличении средневзвешенного срока до 32 мес. с 31 мес.

Помимо того Минфин разместил годичные долларовые ОВГЗ в евро по прежней ставке 3,7% на $111,9 млн.

Теги: #аукционы #овгз
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