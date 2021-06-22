Экономика

18:07 22.06.2021

Дорожники начали класть асфальт на участке дороги Р-78 в Харьковской области

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Дорожники начали класть асфальт на участке дороги Р-78 в Харьковской области

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Дорожные рабочие приступили к устройству верхнего слоя асфальта на участке трассы Р-78 в Харьковской области, завершить ремонт которой планируется до конца лета 2021 года.

В Харьковской области близятся к завершению ремонтные работы на дороге Р-78 Харьков - Змиев - Балаклея – Гороховатка, которые проходят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое Строительство", сообщает Госагентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своей официальной странице в Facebook.
Общая протяженность восстанавливаемого участка составляет 14,2 км.
На участке от трассы М-03 через Веселое и Савинцы дорожники уже приступили к устройству верхнего слоя щебеночно-мастичного  асфальтобетона. Ранее на всей протяженности ремонтируемого отрезка уже были устроены основание из щебеночно-песчано-цементной смеси и выравнивающий слой из крупнозернистого асфальтобетона.
Подрядной организации ООО "Славдорстрой" еще предстоит укрепить обочину с использованием отфрезерованного материала, установить четыре автопавильона, бортовой камень, нанести дорожную разметку и установить новые дорожные знаки.
Окончание работ на этом объекте намечено на конец лета.
В 2021 году в рамках "Большого Строительства" "Укравтодор" планирует восстановить в Харьковской области в общей сложности 146,7 км дорог государственного значения.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большое Строительство" Кирилл Тимошенко заявил, что восстановление дорог местного значения является приоритетным, так как именно этими дорогами ежедневно пользуется большинство украинцев.


 

Теги: #большое_строительство #укравтодор #харьковская_область
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