Экономика

16:51 22.06.2021

Правительство начало диалог с международными партнерами о перезапуске реформы корпоративного управления - Шмыгаль

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Правительство начало диалог с международными партнерами о перезапуске реформы корпоративного управления - Шмыгаль

Правительство начало диалог с международными партнерами о перезапуске реформы корпоративного управления, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Корпоративная реформа - очень важна для компаний, которые не могут быть приватизированы и остаются в собственности государства. В некоторых из них реформа привела к положительным результатам, а в некоторых - пока еще нет. Поэтому это является приоритетом, и мы будем продолжать реформу корпоративного управления", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.

Премьер отметил, что правительство начало диалог о фактическом перезапуске реформы, который проходит в сотрудничестве с международными партнерами.

Теги: #шмыгаль #реформа #корпоратизация #кабмин
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