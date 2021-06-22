Правительство начало диалог с международными партнерами о перезапуске реформы корпоративного управления - Шмыгаль

Правительство начало диалог с международными партнерами о перезапуске реформы корпоративного управления, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Корпоративная реформа - очень важна для компаний, которые не могут быть приватизированы и остаются в собственности государства. В некоторых из них реформа привела к положительным результатам, а в некоторых - пока еще нет. Поэтому это является приоритетом, и мы будем продолжать реформу корпоративного управления", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.

Премьер отметил, что правительство начало диалог о фактическом перезапуске реформы, который проходит в сотрудничестве с международными партнерами.