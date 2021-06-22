Экономика

15:18 22.06.2021

Валютные выплаты Украины по госдолгу превысят $10 млрд в ближайшие 12 месяцев – НБУ

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Валютные выплаты Украины по госдолгу превысят $10 млрд в ближайшие 12 месяцев – НБУ

Валютные выплаты Украины по государственному долгу превысят $10 млрд в ближайшие 12 месяцев, указал Национальный банк Украины в июньском отчете о финансовой стабильности.

"На протяжении следующих 12 месяцев только валютные выплаты правительства и НБУ по государственному и гарантированному долгу превысят $10 млрд. В гривневом сегменте рынка погашения основного долга и процентов во втором полугодии превысят 130 млрд грн", – приведена статистику на сайте центробанка.

Как указал регулятор, график долговых выплат в ближайшие три года остается напряженным. Однако нагрузка распределена относительно равномерно, что не должно создать значительных проблем Министерству финансов, хотя все же средние объемы аукционов должны вырасти.

Согласно отчету, потребности в финансировании может смягчить обсуждаемая Международным валютным фондом (МВФ) дополнительная эмиссия специальных прав заимствования (СПЗ) на сумму $650 млрд для поддержки восстановления мировой экономики.

"В случае утверждения эмиссии Советом директоров МВФ Украина увеличит свои международные резервы на сумму около $2,7 млрд. Однако есть вероятность, это эти средства поступят после периода пиковых выплат в сентябре, нет однозначного ответа о возможность их использовании для финансирования дефицита бюджета", – указано в отчете НБУ.

Теги: #выплаты #нбу #валюта
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