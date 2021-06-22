Экономика

14:41 22.06.2021

Необходимости в продлении антикризисной реструктуризации кредитов уже нет – Нацбанк Украины

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Необходимости в продлении антикризисной реструктуризации кредитов уже нет – Нацбанк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) не будет продолжать введенные в 2020 году антикризисные инструменты, в частности реструктуризацию кредитов, в связи с исчерпанием транзитивной природы потенциальных реструктуризаций, сообщила первая замглавы правления НБУ Екатерина Рожкова.

"Нет смысла продолжать использование тех антикризисных инструментов, которые были введены НБУ (...) Да, это было введено вовремя и дало банкам возможность быстро сделать все необходимые реструктуризации, но в настоящее время транзитивная природа потенциальных реструктуризаций уже исчерпана (...) Потому мы не будем эти инструменты продолжать", – сказала она в ходе пресс-брифинга во вторник.

Рожкова отметила, что заемщики, которые все еще находятся в сложном финансовом положении, имеют скорее фундаментальные и структурные проблемы, чем транзитивные.

Теги: #рожкова #нбу #кредиты #реструктуризация
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