Кабмин на 3 мес. продлил полномочия четырех членов набсовета "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины согласовал продление полномочий текущего состава наблюдательного совета АО "Укрзализныця" (УЗ) на три месяца.

Об этом говорится в распоряжении КМУ №666-р от 18 июня 2021 года, опубликованном на сайте Кабмина за выходные.

"Избрать членами наблюдательного совета АО "Украинская железная дорога" Шевки Аджунера и Андреаса Матье в качестве независимых членов 20 июня 2021 года на срок до принятия решения Кабинетом министров Украины об избрании независимых членов набсовета из кандидатур - победителей конкурсного отбора на должности независимых членов набсовета, но не более чем на три месяца со дня вступления в силу этого распоряжения", - отмечается в тексте распоряжения.

Кроме того, Кабмин избрал членами набсовета УЗ Сергея Лещенко и Олега Журавлева как представителей государства - также сроком не более чем на три месяца.

Договора с упомянутыми лицами продлеваются путем подписания с ними дополнительных договоров текущим руководителем "Укрзализныци" - и.о. предправления Иваном Юриком.

Ранее в состав набсовета "Укрзализныци" как представитель государства также входил Адомас Аудицкас. Однако о продлении его полномочий в распоряжении Кабмина ничего не сказано. В то же время его полномочия как члена наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ") от государства также завершились в связи с окончанием срока действия контракта, который не был возобновлен.

Как сообщалось, Кабинет министров 17 марта уволил главу правления компании Владимира Жмака по представлению набсовета и назначил и.о. главы Ивана Юрика (действующий член правления УЗ), ранее уже занимавшего этот пост.

В середине апреля правительство приняло решение отобрать на конкурсе двух членов набсовета на вакантные места. В настоящее время в набсовет входит пять человек: три независимых члена - экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер (глава набсовета), Андреас Матье и Адомас Аудицкас и два представителя государства – советник министра Олег Журавлев и экс-народный депутат Сергей Лещенко.

Затем набсовет "Укрзализныци" в конце апреля решил начать конкурсный отбор кандидата на должность постоянного главы правления компании, а спустя несколько дней временная следственная комиссия Верховной Рады признала неудовлетворительной работу набсовета "Укрзализныци" и предложила Кабмину уволить правление компании.

21 апреля текущего года Кабинет министров Украины объявил отбор двух кандидатов в наблюдательный совет АО "Укрзализныця".

19 июня 2021 года истек срок полномочий независимых членов наблюдательного совета АО "Укрзализныця".