Инициатива ЕК для угольных регионов на Западных Балканах и в Украине поможет им привлечь финансирование МФО

Инициатива для угольных регионов с переходной экономикой на Западных Балканах и в Украине под руководством Европейской Комиссии поможет им привлечь финансирование со стороны ряда международных финансовых организаций (МФО), говорится в анонсе ежегодной встречи инициативы 23-25 июня, сделанным представительством Европейского Союза в Украине в пятницу.

"Целью мероприятия является поддержка открытого многостороннего диалога по постепенному отказу от угля и справедливого перехода к устойчивым источникам энергии в Боснии и Герцеговине, Косово, Черногории, Северной Македонии, Сербии и Украине", − сказано в анонсе.

Как отметили в представительстве ЕС, "инициатива поможет угольным регионам получить доступ к финансированию переходных проектов или программ на основе различных источников, доступных Европейской комиссии, Всемирному банку, Европейскому банку реконструкции и развития и Европейскому инвестиционному банку».

Кроме того, инициатива содержит четыре другие составляющие поддержки. Это всесторонний диалог заинтересованных сторон, программа обмена между угледобывающими регионами, тренинги Учебной академии угольного региона и техническая экспертная поддержка.

Как говорится на сайте Еврокомиссии, инициатива для угольных регионов с переходной экономикой на Западных Балканах и в Украине была запущена в декабре 2020 года и направлена на то, чтобы помочь странам и регионам перейти от угля к углеродно-нейтральной экономике. Она будет оказывать поддержку угольным регионам в соседних с ЕС странах, а именно в Боснии и Герцеговине, Косово, Черногории, Северной Македонии, Сербии и Украине.

Инициатива находится под управлением Европейской Комиссии и сотрудничает с шестью международными партнерами: Всемирным банком, Секретариатом Энергетического Сообщества, Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), Национальным фондом охраны окружающей среды и управления водными ресурсами Польши (NFOSiGW) и Колледжем Европы в Натолине.