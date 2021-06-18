Экономика

20:04 18.06.2021

Зеленский подписал закон о поддержке украинских авиакомпаний в период их перехода к использованию самолетов отечественного производства

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Зеленский подписал закон о поддержке украинских авиакомпаний в период их перехода к использованию самолетов отечественного производства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменения в раздел ХХI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины о продлении предоставления украинским авиакомпаниям переходного периода для использования самолетов отечественного производства" № 1492-IX, который Верховная Рада приняла 1 июня 2021 года.

Как сообщает пресс-служба президента, "документ будет способствовать поддержке украинских авиакомпаний в период перехода к использованию самолетов отечественного производства".

В частности, закон продлевает до конца 2024 года возможность эксплуатации в Украине в режиме временного ввоза с условным освобождением от уплаты таможенных платежей самолетов, ввозимых украинскими авиакомпаниями оперативным лизингом.

В таком режиме на таможенную территорию Украины могут ввозиться самолеты с массой пустого снаряженного аппарата более 10 тыс. кг, но не более 30 тыс. кг и максимальной пассажировместимостью от 44 до 110 мест.

При этом, согласно закону, правительство должно учесть в проекте государственного бюджета Украины на 2022 год финансирование мероприятий Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности, в частности по восстановлению полномасштабного серийного производства гражданских самолетов в Украине, освоение производства вертолетов, создание условий для сохранения доли рынка авиаперевозок для отечественных производителей.

Как сообщается, для обеспечения выполнения поставленных задач глава государства обратился к премьер-министру Украины с соответствующим письмом.

Теги: #зеленский #закон
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