Экономика

19:11 18.06.2021

СНБО аннулировал 4 титановых лицензии, 3 углеводородных и 2 рудных – секретарь Данилов

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СНБО аннулировал 4 титановых лицензии, 3 углеводородных и 2 рудных – секретарь Данилов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в пятницу аннулировал четыре титановых, три углеводородных и две рудных лицензии, сообщил на брифинге секретарь совета Алексей Данилов.

"Были аннулированы как недобросовестным недропользователям четыре титановых, три углеводородных и две рудных лицензии, которые не использовались соответственно в 2018-м, 2019-м и 2017 годах", – сказал Данилов.

Он также указал, что на заседании был заслушан отчет главы Госгеонедр Романа Опимаха относительно выполнения указа президента №122 от марта этого года относительно состояния в сфере недропользования.

По словам секретаря СНБО, к 1 сентября текущего года все имеющиеся 3 тыс. лицензий будут размещены на геоинформационном портале с дублированием на портале "Сота" Совета с тем, "чтобы общество знало, где они находятся и кто ими владеет".

Как сообщалось, СНБО 19 марта решил провести аудит всех разрешений на недропользование, выданных с 1994 года, и вернуть народу в случае выявления нарушений условий пользования. Решение СНБО утверждено указом президента.

Теги: #снбо #недра #энергетика
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