Экономика

18:53 18.06.2021

Выход "Укравтодора" на рынок еврооблигаций демонстрирует укрепление позиций Украины на международной арене - Кубраков

2 мин читать
Выход "Укравтодора" на рынок еврооблигаций демонстрирует укрепление позиций Украины на международной арене - Кубраков

Успешный выход Госагентства автомобильных дорог ("Укравтодор") на рынок еврооблигаций показывает, что Украина становится для международных инвесторов цивилизованной страной, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Дебютный успешный выход Укравтодора на рынок еврооблигаций - это пример того, как всего за два года конкретная отрасль может вырасти до уровня международной конкуренции. Я рад, что сейчас дорожное агентство наконец ассоциируется с умением работать с инвестициями и задавать тренды в государственной сфере", - подчеркнул глава Мининфраструктуры.

По его словам, в этой сфере команда "Укравтодора" во многом является первопроходцем: она первой воспользовалась возможностью формирования единых правил игры на рынке путем разработки методологии закупок.

"Сейчас мы запускаем первый в Украине антикоррупционный пилот с Европейским банком реконструкции и развития. Выпуск еврооблигаций президентской программы "Большое строительство" - это тоже новый для страны опыт", - отметил он.

Кубраков также поблагодарил команду Минфина, в частности директора департамента долговой политики Полину Яровую и правительственного уполномоченного по вопросам управления госдолгом Юрия Буце, с помощью которых "Укравтодору" удалось пройти весь путь без ошибок и с учетом всех международных требований.

"Уверяю, что "Укравтодор" - это первая ласточка "Большого строительства" на внешних рынках. Мы планируем привлекать к этому процессу и другие инфраструктурные отрасли. Ведь в итоге именно инвестиции в инфраструктуру создают эффективные точки роста для украинской экономики", - подчеркнул министр.

Теги: #еврооблигации #кубраков #укравтодор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:45 18.06.2021
Выход "Укравтодора" на рынок еврооблигаций демонстрирует укрепление позиций Украины на международной арене

Выход "Укравтодора" на рынок еврооблигаций демонстрирует укрепление позиций Украины на международной арене

18:19 18.06.2021
Дорога в аэропорт "Борисполь" в связи с ремонтными работами будет частично перекрыта - "Укравтодор"

Дорога в аэропорт "Борисполь" в связи с ремонтными работами будет частично перекрыта - "Укравтодор"

09:42 18.06.2021
"Укравтодор" впервые выпустил евробонды на Лондонской фондовой бирже

"Укравтодор" впервые выпустил евробонды на Лондонской фондовой бирже

19:00 17.06.2021
"Укравтодор" размещает еврооблигации на $700 млн под 6,25%

"Укравтодор" размещает еврооблигации на $700 млн под 6,25%

16:06 17.06.2021
"Укравтодор" планирует построить в Украине 1,4 тыс. км цементобетонных дорог к 2025 году

"Укравтодор" планирует построить в Украине 1,4 тыс. км цементобетонных дорог к 2025 году

12:14 17.06.2021
"Метинвест" объявил тендер по выкупу до $150 млн еврооблигаций-2023

"Метинвест" объявил тендер по выкупу до $150 млн еврооблигаций-2023

11:40 15.06.2021
"Укравтодор" с 2022 г. полностью откажется от проектов текущего среднего ремонта

"Укравтодор" с 2022 г. полностью откажется от проектов текущего среднего ремонта

14:55 14.06.2021
"Укравтодор" планирует евробонды в долларах и уже отобрал организаторов

"Укравтодор" планирует евробонды в долларах и уже отобрал организаторов

18:58 08.06.2021
Вывод строительства КОД из-под закона о ProZorro позволит привлечь международные компании, интерес уже проявили США, КНР, Франция и Италия – "Укравтодор"

Вывод строительства КОД из-под закона о ProZorro позволит привлечь международные компании, интерес уже проявили США, КНР, Франция и Италия – "Укравтодор"

16:34 08.06.2021
Строительство Южного обхода г.Днепр планируется завершить ко Дню независимости – Кубраков

Строительство Южного обхода г.Днепр планируется завершить ко Дню независимости – Кубраков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СНБО аннулировал 4 титановых лицензии, 3 углеводородных и 2 рудных – секретарь Данилов

"Нафтогаз" в июле презентует новый сезонный тарифный план для населения

"Укравтодор" впервые выпустил евробонды на Лондонской фондовой бирже

"Укравтодор" размещает еврооблигации на $700 млн под 6,25%

Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 7,5%

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал закон о поддержке украинских авиакомпаний в период их перехода к использованию самолетов отечественного производства

СНБО аннулировал 4 титановых лицензии, 3 углеводородных и 2 рудных – секретарь Данилов

Предприниматели смогут свободно использовать разработанную к юбилею независимости Украины символику

"Эпицентр К" открывает обновленные ТЦ в Запорожье и Хмельницкой области

"Нафтогаз" в июле презентует новый сезонный тарифный план для населения

Профильный комитет ВР рекомендовал принять необходимый по программе с МВФ "банковский" законопроект

Туристы на Кубе с 21 июня не смогут расплачиваться долларами США

Рада намерена установить одновременное оформление прав на земельный участок и недвижимость на нем

Закон о налоговой амнистии содержит льготную ставку при раннем декларировании и налоговую рассрочку на 3 года - юрист

Большая палата Верховного суда назначила на 29 июня рассмотрение дела ПриватБанка о выплате компаниям Суркисов $350 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА