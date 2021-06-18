Экономика

16:17 18.06.2021

Предприниматели смогут свободно использовать разработанную к юбилею независимости Украины символику

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Предприниматели смогут свободно использовать разработанную к юбилею независимости Украины символику

Праздничную символику, разработанную при поддержке Офиса президента к юбилею независимости Украины, смогут свободно использовать предприниматели, сообщает пресс-служба главы государства.

"Разработанные при поддержке Офиса президента логотип и слоган к 30-летию независимости Украины станут доступными для использования в коммерческих и некоммерческих целях", - сообщается на сайте Офиса президента.

Также представители бизнеса смогут интегрировать логотип или слоган в свою продукцию или рекламу. Использование символики является бесплатным и не требует дополнительных согласований и разрешений.

Как сообщается, юбилейную символику, которую создало креативное агентство "Провід", сегодня представило Министерство культуры и информационной политики Украины.

В основу концепции единой визуальной символики празднования 30-й годовщины независимости Украины положена идея видения независимости как мечты, которой стремились достичь много поколений украинцев. Визуализация образов реализована в виде калейдоскопических цветочных орнаментов.

Каждая область Украины будет иметь свой уникальный цветок-логотип с графическими элементами и цветовой гаммой флагов региона. Кроме того, регионы будут представлены цветами - символами сфер деятельности, среди которых - медицина, строительство, наука, цифровые технологии и производство.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский, рассказывая во время пресс-конференции о мерах, которые готовятся к празднованию 30-летия независимости Украины, отметил, что над разработкой праздничного логотипа работали 12 лучших компаний на волонтерских началах.

"Это будет главный цветок 30-летия. Символ Украины "Ты у меня единственная". Мне кажется, что это правильный символ нашей государственности. Это такая наша страна. Она не просто цветущая - нас не затоптать, нас не срезать, нас не сломать, мы все равно будем процветающей страной, и она точно расцветет", - сказал глава государства.

Теги: #символика #офис_президента #независимость #бизнес
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