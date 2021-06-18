Экономика

10:31 18.06.2021

"Нафтогаз" в июле презентует новый сезонный тарифный план для населения

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"Нафтогаз" в июле презентует новый сезонный тарифный план для населения

ООО "ГК "Нафтогаз Украины" в июле планирует презентовать новый сезонный тарифный план поставки газа для бытовых потребителей (населения), сообщил директор по интегрированным коммуникациям НАК Максим Белявский.

"Планируем в июле представить новое предложение на рынке - сезонный тарифный план с возможностью равномерных оплат", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Как сообщалось, ГК "Нафтогаз Украины" в начале июня увеличила свою клиентскую базу до 1 млн бытовых клиентов. Обслуживает домохозяйства в каждой области Украины, поставляя газ 13% клиентов на розничном рынке.

Кооперативная стратегия группы предусматривает увеличение доли присутствия "Нафтогаза" на розничном рынке газа. К 2025 году планируется увеличить количество клиентов до 2,8 млн домохозяйств.

ГК "Нафтогаз Украины" является частью государственной группы "Нафтогаз" и работает в сфере поставок газа с 2017 года. В настоящее время клиентский портфель компании насчитывает около 1 млн домохозяйств в разных областях Украины.

Теги: #презентация #население #нафтогаз_украины #тарифы
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