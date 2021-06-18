Экономика

09:42 18.06.2021

"Укравтодор" впервые выпустил евробонды на Лондонской фондовой бирже

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"Укравтодор" впервые выпустил евробонды на Лондонской фондовой бирже

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") разместило еврооблигации на $700 млн со ставкой 6,25%, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков на своей странице в Facebook.

Он отметил, что впервые в Украине под госгарантии "Укравтодор" выпустил евробонды, со сроком обращения семь лет, на Лондонской фондовой бирже. По его словам, евробонды получили исторически низкую ставку по сравнению с предыдущими украинскими суверенными размещениями в долларах США.

"В ходе размещения "Укравтодор" получил заявок на почти $2,4 млрд, что более чем в три раза превысило запланированный объем выпуска, а потому продемонстрировало значительный интерес со стороны глобального финансового рынка, подтвердило доверие к Украине как государству, и к крупным инфраструктурным проектам, в частности", - написал Кубраков.

Организаторами выпуска еврооблигаций выступили J.P. Morgan и Dragon Capital при участии "Укрэксимбанка".

Теги: #еврооблигации #биржа #укравтодор
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