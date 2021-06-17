Экономика

17:51 17.06.2021

Рада намерена установить одновременное оформление прав на земельный участок и недвижимость на нем

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Рада намерена установить одновременное оформление прав на земельный участок и недвижимость на нем

Верховная Рада намерена ввести требование одновременного оформления прав на земельный участок при получении прав на расположенную на ней недвижимость, а также обратный порядок получения прав на недвижимость в случае покупки связанного с ней земельного участка.

Соответствующий законопроект №5248 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно одновременного перехода прав на земельный участок в связи с переходом прав на объект расположенного на нем недвижимого имущества)" парламент принял за основу на заседании в четверг голосами 293 народных депутатов (при минимально необходимых 226).

Законопроект предлагает определить, что предметом сделки, предусматривающей переход права собственности на недвижимость (кроме многоквартирных домов) или ее часть, расположенную на земельном участке (кроме земель государственной, коммунальной собственности), должен быть также этот земельный участок (или его часть).

Согласно пояснительной записке к документу, существенным условием такой сделки является условие об одновременном переходе к покупателю объекта недвижимости (или его части) права собственности на связанный с ней земельный участок (или его часть).

Целью законопроекта является устранение пробелов в правовом регулировании вопросов, связанных с оформлением и переходом прав на земельный участок в случае приобретения права собственности на недвижимое имущество (жилой дом, здание или сооружение), размещенное на нем.

Теги: #недвижимость #земля #рада #оформление
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