Украина и ЕС в сентябре перейдут ко второй фазе предварительной оценки по "промышленному безвизу" - Маасикас

Украина и ЕС в сентябре перейдут ко второй фазе предварительной оценки по возможности заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA), сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Сейчас мы готовимся перейти ко второй фазе предварительной оценки. Это означает, что эксперты ЕС начнут функциональную проверку национальной качественной инфраструктуры Украины. И это работа начнется в сентябре этого года", - сказал Маасикас на дискуссии "Экономическая интеграция с ЕС: что уже имеет и что может получить Украина" в четверг.

Посол пояснил, что Украина и ЕС договорились о предварительной оценочной миссии, которая служит промежуточным шагом, чтобы оценить готовность Украины, чтобы начать настоящие переговоры о подписании соглашения с ЕС.

"Предварительная оценка - это об оценке готовности Украины относительно соответствия законодательства и имплементации законодательства о товарах и о функционировании качественной инфраструктуры... Мы достигли важного этапа. Независимые эксперты завершили отчет по первой фазе предварительной оценки, и выводы свидетельствуют обнадеживающий прогресс в соответствии украинского законодательства о национальной качественной инфраструктуре и законодательства о промышленных товарах с законами и положениями ЕС", - подчеркнул Маасикас.