Экономика

16:10 17.06.2021

ЕБРР предоставит гривневый кредит до EUR25 млн Укргазбанку для финансирования малого и среднего бизнеса

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ЕБРР предоставит гривневый кредит до EUR25 млн Укргазбанку для финансирования малого и среднего бизнеса

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит подконтрольному государству Укргазбанку гривневый кредит эквивалентом до EUR25млн для последующего финансирования микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в Украине, сообщил ЕБРР в пресс-релизе в четверг.

"Данный кредит предназначен для местных компаний на модернизацию технологических процессов и оборудования, а также на внедрение надлежащих подходов в сфере охраны труда и здоровья. Не менее 70% кредита пойдут в инвестиции в "зеленые" технологии", – отмечается в документе.

Согласно ему, проект реализуется в рамках программы "Кредитная линия ЕU4Business-ЕБРР. Заемщики могут получить стимулирующие гранты в размере до 15% от суммы кредита и техническую помощь в рамках инициативы EU4Business, финансируемой ЕС. ЕБРР уточнил, что эта программа также работает в Грузии и Молдове, а недавно была расширена на весь регион Восточного партнерства.

ЕБРР работает в 38 странах на трех континентах, его акционерами являются 69 стран, а Украина входит в число трех крупнейших получателей его средств.

Укргазбанк – четвертый по величине активов украинский банк (149,5 млрд грн на 1 марта), имеющий сеть из 270 отделений с более 4,5 тыс. сотрудников, которые обслуживают 2 млн физлиц и более 80 тыс. корпоративных клиентов и МСП. Государство в лице Минфина владеет 94,9409% акций финучреждения.

Теги: #ебрр #укргазбанк
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