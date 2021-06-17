Нардепы предлагают обложить налогом "сверхприбыль" экспортеров

Верховной Раде предлагают ввести предельные цены на некоторые виды экспортной продукции, при превышении которых компании-экспортеры обязаны будут платить в госбюджет 50% от доходов, полученных сверх устанавливаемого лимита, что позволит пополнить госбюджет на общую сумму $6,37 млрд в год и перенаправить эти средства на поддержку социальной сферы.

Соответствующий законопроект №5666 зарегистрировали в Верховной Раде 16 июня народные депутаты Олег Дунда, Богдан Яременко и Александр Алексийчук (все - парламентская фракция "Слуга народа").

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается облагать 50%-ным налогом часть валютной выручки, превышающей устанавливаемые законопроектом лимиты. Для пшеницы лимит предложено установить на уровне $230/тонну (по состоянию на 1 июня ее средняя экспортная цена составляет $283/тонна), кукурузы - $170/тонна ($271/тонна), рапса - $350/тонна ($568/тонна), овса - $230/тонна ($265/тонна), подсолнечного масла - $850/тонна ($1300/тонна). Соответственно, при обложении 50%-ным налогом части прибыли, полученной экспортерами сверх установленных лимитов, госбюджет получит $0,45 млрд от налогообложения экспортируемой пшеницы, кукурузы - $1,21 млрд, рапса - $0,44 млрд, овса - $0,01 млрд, подсолнечного масла – $1,57 млрд, указано в документе.

Предлагается также облагать налогом превышающую устанавливаемые лимиты прибыль экспортеров железной руды, стального лома и арматуры, алюминия, меди, цинка и никеля.

Согласно пояснительной записке к документу, налогообложение "сверхприбылей" в указанных товарных группах позволит пополнить госбюджет на общую сумму $6,37 млрд в год.

"Налогом облагается именно сверхприбыль, то есть та прибыль, которую получил субъект хозяйствования, воспользовавшись удачной конъюнктурой. Обычно это временная мера, которая применяется, когда бюджет страны испытывает острый дефицит", - поясняют авторы законопроекта.

При этом нардепы ссылаются на иностранный опыт касательно сверхприбыли. По их данным, похожее налогообложение применила Великобритания во время Первой мировой войны, тогда в пользу государства взималось 40-80% прибыли крупных производственных компаний, выполнявших госзаказ на поставку вооружения в армию. Германия временно повышала подоходный налог после объединения в 1991 году, Австралия - после наводнения 2011 года, Япония - после землетрясения 2013 года.

"Похожий налог взимали в США с нефтедобытчиков в конце прошлого века. А в Норвегии и Казахстане взимается до сих пор", - поясняют авторы законопроекта.

Аккумулированные таким образом средства законопроект №5666 предлагает перенаправить на социальную сферу. В частности, предлагается путем внесения соответствующих изменений в Бюджетный кодекс Украины создать Государственный фонд социальной поддержки населения, средства которого будут ежеквартально равными частями распределяться между получателями льгот и жилищных субсидий и получателями некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплаты услуг отдельным категориям населения.