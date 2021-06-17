Экономика

14:30 17.06.2021

"Эпицентр К" запросил у АМКУ разрешение на покупку Дунаевецкого КХП

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"Эпицентр К" запросил у АМКУ разрешение на покупку Дунаевецкого КХП

ООО "Эпицентр К" (Киев) запросило у Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) разрешение на покупку единого имущественного комплекса государственного предприятия "Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов" (КХП, пгт Дунаевцы Хмельницкой обл.), после того как в мае выиграло на аукционе в системе "ProZorrо.Продажи" право приобрести данный актив за 227,09 млн грн, сообщается на сайте антимонопольного органа.

Как сообщалось, Фонд госимущества (ФГИ) Украины в апреле 2021 года выставил на приватизацию ЕИК ГП "Дунаевецкий КХП" со стартовой ценой 187,64 млн грн, запустив таким образом приватизацию находящихся в госсобственности комбинатов хлебопродуктов.

Дунаевецкий КХП занимается производством продуктов мукомольно-крупяной промышленности и кормов для содержащихся на фермах животных, оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.

Объект состоит из зданий и сооружений общей площадью 79,80 тыс. кв. м, в числе которых админздание, столовая, пекарни, элеваторы, мельничный завод, лаборатория, склады, цеха, гаражи и другие хозяйственные постройки. Общая площадь земельных участков предприятия - 67,3 га, на которых имеется необходимое технологическое оборудование и коммуникации: водоснабжение, электроснабжение, канализация, подъездные пути.

КХП в 2020 году сократил чистую прибыль на 14,2% на сравнению с 2019 годом – до 2,26 млн, его активы возросли в 2,4 раза – до 193,66 млн грн, а суммарная дебиторская задолженность снизилась на 16,9% - до 20,24 млн грн.

По данным главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, Дунаевецкий КХП имеет 11 млн грн долгов, обязательства по которым возьмет на себя новый владелец.

Согласно данным Фонда, в сентябре 2021 года он также намерен выставить на приватизацию Радивиловский КХП (Ридивилов Ривненской обл.).

Сенниченко в июне 2021 года сообщил, что задержка с законодательным разблокированием большой приватизации привела к переносу конкурсов по ряду объектов на 2022 год, однако при условии отсутствия бюрократических преград подготовленных объектов достаточно для поступления запланированных в госбюджете-2021 12 млрд грн.

ООО "Эпицентр К" имеет в Украине сеть одноименных торговых центров, оно было создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

"Эпицентр К" с 2016 года также развивает аграрное направление бизнеса. Обрабатывает свыше 160 тыс. га в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черкасской и Киевской областях. В состав группы также входят 20 животноводческих ферм и 14 элеваторных комплексов.

По данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей на сентябрь 2020 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Теги: #дунаевецкий_кхп #эпицентр_к #амку
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