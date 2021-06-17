Экономика

14:14 17.06.2021

"Укроборонпром" на этой неделе ожидает одобрение СНБО стратегии развития ОПК

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"Укроборонпром" на этой неделе ожидает одобрение СНБО стратегии развития ОПК

Госконцерн "Укроборонпром" ожидает, что на текущей неделе Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) одобрит Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

"Почему это важно для нас? Потому, что ОПК может и должен стать драйвером развития всей промышленности, инновационного развития… Особенно актуальным это становится во время войны за независимость, которую мы ведем больше семи лет на востоке Украины против РФ, и нам необходимо инвестировать в современные оборонные технологии", - сказал он в ходе Форума инновационных производств в Белой Церкви в четверг.

Как сообщалось, в апреле текущего года Кабинет министров Украины утвердил и передал на рассмотрение СНБО стратегию развития ОПК.

По словам вице-премьера – главы Минстратегпрома Олега Уруского, в стратегии определены приоритетные направления разработки и производства вооружения и военной техники: автоматизированные системы управления; ракетная техника; средства ПВО и ПРО; высокоточные средства поражения, боеприпасы и продукция специальной химии; средства РЭБ; безэкипажные платформы (воздушного, наземного и морского базирования) и ударная робототехника; экипировка "солдата будущего".

Теги: #снбо #укроборонпром #стратегия
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