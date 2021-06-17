Поступления от приватизации 25 спиртзаводов достигли 1,5 млрд грн – ФГИ

С момента демонополизации спиртовой отрасли 1 июля 2020 года состоялись аукционы по приватизации 25 активов спиртовой отрасли, что принесло в бюджет около 1,5 млрд грн, сообщается на сайте Фонда государственного имущества (ФГИ).

"В этом году мы ожидаем еще больший рост цены на аукционах и еще большее внимание к активам спиртовой отрасли со стороны участников рынка", - сообщил замглавы ведомства Константин Кошеленко на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов", слова которого приведены в сообщении Фонда.

Как сообщалось, ФГИ в первом полугодии 2021 года намерен передать семь спиртзаводов для приватизации на онлайн-аукционах, в третьем квартале – семь активов, в четвертом – еще шесть.

ФГИ планирует 6 июля повторно продать на аукционе Мышковицкий спиртзавод (Тернопольская обл.) со стартовой ценой 7,29 млн грн, поскольку победитель предыдущего приватизационного аукциона - ООО "Енерджи Солюшнс Украина" (Корюковка Черниговской обл.) отказался подписывать протокол о результатах торгов. На 30 июня запланирован повторный аукцион по продаже Мартыновского спиртзавода (с. Мартыновка Винницкой обл.) со стартовой ценой 31,02 млн грн, поскольку победитель аукциона - ООО "Укркерамресурс" (Донецкая обл.) отказался подписывать протокол о результатах торгов.