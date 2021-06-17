Экономика

10:27 17.06.2021

Поступления от приватизации 25 спиртзаводов достигли 1,5 млрд грн – ФГИ

1 мин читать
Поступления от приватизации 25 спиртзаводов достигли 1,5 млрд грн – ФГИ

С момента демонополизации спиртовой отрасли 1 июля 2020 года состоялись аукционы по приватизации 25 активов спиртовой отрасли, что принесло в бюджет около 1,5 млрд грн, сообщается на сайте Фонда государственного имущества (ФГИ).

"В этом году мы ожидаем еще больший рост цены на аукционах и еще большее внимание к активам спиртовой отрасли со стороны участников рынка", - сообщил замглавы ведомства Константин Кошеленко на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов", слова которого приведены в сообщении Фонда.

Как сообщалось, ФГИ в первом полугодии 2021 года намерен передать семь спиртзаводов для приватизации на онлайн-аукционах, в третьем квартале – семь активов, в четвертом – еще шесть.

ФГИ планирует 6 июля повторно продать на аукционе Мышковицкий спиртзавод (Тернопольская обл.) со стартовой ценой 7,29 млн грн, поскольку победитель предыдущего приватизационного аукциона - ООО "Енерджи Солюшнс Украина" (Корюковка Черниговской обл.) отказался подписывать протокол о результатах торгов. На 30 июня запланирован повторный аукцион по продаже Мартыновского спиртзавода (с. Мартыновка Винницкой обл.) со стартовой ценой 31,02 млн грн, поскольку победитель аукциона - ООО "Укркерамресурс" (Донецкая обл.) отказался подписывать протокол о результатах торгов.

Теги: #приватизация #фги #спиртзаводы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:32 16.06.2021
ФГИ надеется объявить конкурс по отбору советника по продаже облэнерго в июне

ФГИ надеется объявить конкурс по отбору советника по продаже облэнерго в июне

18:12 16.06.2021
ФГИ подтверждает план поступлений 12 млрд грн в 2021 г. в отсутствие бюрократических преград

ФГИ подтверждает план поступлений 12 млрд грн в 2021 г. в отсутствие бюрократических преград

12:48 16.06.2021
Стартовая цена завода "Большевик" на приватизационном аукционе определена в $45-55 млн, "Президент-отеля" - $12 млн – UkraineInvest

Стартовая цена завода "Большевик" на приватизационном аукционе определена в $45-55 млн, "Президент-отеля" - $12 млн – UkraineInvest

11:07 16.06.2021
Поступления в госбюджет от приватизации-2021 должны увеличиться в 4 раза по сравнению с 2020 г. - Кирилл Тимошенко

Поступления в госбюджет от приватизации-2021 должны увеличиться в 4 раза по сравнению с 2020 г. - Кирилл Тимошенко

13:42 15.06.2021
"Центрэнерго" и ОПЗ готовы к приватизации - Зеленский

"Центрэнерго" и ОПЗ готовы к приватизации - Зеленский

18:12 09.06.2021
Верховный суд отказал Ostchem в выполнении решения Стокгольмского арбитража о долге ОПЗ на сумму свыше $300 млн – глава ФГИ

Верховный суд отказал Ostchem в выполнении решения Стокгольмского арбитража о долге ОПЗ на сумму свыше $300 млн – глава ФГИ

18:04 09.06.2021
Глава ФГИ: Мы лишили Ostchem возможности шантажа ОПЗ

Глава ФГИ: Мы лишили Ostchem возможности шантажа ОПЗ

19:55 07.06.2021
ФГИ оспорит в ВСУ судебные решения об отмене приказа признания несостоявшимся в 2018г конкурса по приватизации "Центрэнерго"

ФГИ оспорит в ВСУ судебные решения об отмене приказа признания несостоявшимся в 2018г конкурса по приватизации "Центрэнерго"

13:28 28.05.2021
АМКУ обязал Мининфраструктуры и ФГИ устранить завышение стоимости аренды в Николаевском порту для стивидора

АМКУ обязал Мининфраструктуры и ФГИ устранить завышение стоимости аренды в Николаевском порту для стивидора

12:02 26.05.2021
Руководителя завода "Арсенал" подозревают в незаконной приватизации имущества

Руководителя завода "Арсенал" подозревают в незаконной приватизации имущества

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава набсовета "Нафтогаза" инициировала отстранение главы правления Витренко из-за предписания НАПК

Регулятор увеличил предельные максимальные цены на энергорынке

Поступления в госбюджет от приватизации-2021 должны увеличиться в 4 раза по сравнению с 2020 г. - Кирилл Тимошенко

Аналитики BofA не ожидают дальнейшего номинального укрепления гривни

Детенизация ряда операций на рынке, средства от борьбы с контрабандой могут стать источником дополнительных доходов в бюджет - Гетманцев

ПОСЛЕДНЕЕ

Въезжающие на работу в Финляндию украинцы могут получить прививку от COVID-19

Зеленский уволил Лещенко с должности уполномоченного по земельным вопросам

Кабмин утвердил условия конкурса по продаже ОГХК

ЕБА призвала Раду отклонить "ресурсный " законопроект №5600

Микитась заявляет о возвращении контроля над "Укрбуд Девелопмент"

"Укроборонпром" и "Мотор Сич" планируют подписать договор передачи в лизинг двух самолетов Ан-140 до конца июня

Кабмин назначил и.о. главы Морадминистрации начальника отдела госнадзора на морском и речном транспорте Геращенко

ЕБА призывает доработать законопроект о криминализации товарной контрабанды

Отключенный из-за балансовых ограничений блок №4 ЗАЭС пробудет в резерве до 2 июля

Банкиры ожидают от НБУ повышения учетной ставки до 8%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА