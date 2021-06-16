ФГИ подтверждает план поступлений 12 млрд грн в 2021 г. в отсутствие бюрократических преград

Задержка с законодательным разблокированием большой приватизации привела к переносу конкурсов по ряду объектов на 2022 год, однако при условии отсутствия бюрократических преград подготовленных объектов достаточно для поступления запланированных в госбюджете-2021 12 млрд грн, сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

"Фактически большая приватизация была разблокирована только в мае. Планы мы можем успеть реализовать за счет малой, средней приватизации: тюрьмы, порты… Очень важна синхронизация всех органов власти: передача объектов, чтобы бюрократы не тормозили", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах форума "Украина 30".

Сенниченко отметил, что к процессу подключился президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно представленному ФГИ обновленному графику, на август запланирован конкурс по продаже Объединенной горнохимической компании со стартовой ценой 3,7 млрд грн, на сентябрь – Азовский судоремонтный завод, на октябрь – "Первый киевский машиностроительный завод" (ранее – "Большевик"), а на ноябрь – "Президент-отель" и два порта: Белгород-Днестровский морской торговый порт и Морской торговый порт Усть-Дунайск.

В отношении "Центрэнерго", продажа которого сейчас запланирована на март 2022 года, в ФГИ сообщили, что процесс подготовки к приватизации продолжается. "Важным этапом является принятие решения о создании вертикально-интегрированной компании. Уже завершен аудит шахт и сейчас ожидается утверждение финального списка для включения в вертикально-интегрированный холдинг на базе предприятия", – уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в Фонде.

Что касается Одесского припортового завода (ОПЗ), то его аукцион теперь намечен на апрель. "Сейчас подготовка ОПЗ к приватизации находится на 4-м этапе из 5-ти", - отметили в ФГИ, напомнив, что важным решением является отказ Верховного cуда в исполнении решения Стокгольмского арбитража о взыскании с предприятия в пользу Ostchem Дмитрия Фирташа около $300 млн.

Согласно данным Госказначейства, за январь-апрель этого года поступления в госбюджет от приватизации составили 0,68 млрд грн.