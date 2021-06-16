Экономика

16:56 16.06.2021

Зеленский уволил Лещенко с должности уполномоченного по земельным вопросам

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Зеленский уволил Лещенко с должности уполномоченного по земельным вопросам

Президент Украины Владимир Зеленский уволил министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко с должности внештатного уполномоченного по земельным вопросам, сообщила пресс-служба главы государства.

"Освободить Лещенко Романа Николаевича от исполнения обязанностей уполномоченного президента Украины по земельным вопросам (вне штата)", - говорится в указе.

Соответствующий документ №244/2021опубликован на сайте главы государства.

Как известно, Верховная Рада 17 декабря 2020 года назначила Лещенко главой Минагрополитики, до этого он занимал должность главы Госгеокадастра.

Теги: #уполномоченный #лещенко #увольнение
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