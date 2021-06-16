Экономика

15:39 16.06.2021

Микитась заявляет о возвращении контроля над "Укрбуд Девелопмент"

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Микитась заявляет о возвращении контроля над "Укрбуд Девелопмент"

Экс-президент строительной госкорпорации "Укрбуд" Максим Микитась заявляет о возвращении контроля над ООО "Укрбуд Девелопмент".

"Я вернул контроль над "Укрбуд Девелопмент". Василий Полевой и Евгений Дикин, которых вслепую использовали рейдер Федотенков (владелец сети ресторанов Tarantino Family - ИФ) и предатель Майборода (гендиректор "Укрбуд Девелопмент" - ИФ), накануне вернули мне украденный пакет акций", – сообщил Микитась в Facebook в среду.

В то же время, указывает экс-президент, он снова испытывает давление со стороны оппонентов, которые, по его словам, снова использовали "черных нотариусов".

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, на 16 июня 2021 года владельцем 100%-ной доли "Укрбуд Девелопмент" числится Богдан Ильченко. При этом, как следует из данных Opendatabot, 7 июня в список учредителей с долей 50% была введена компания "Базерт Девелопмент Елелпи".

Как сообщалось, согласно декларации Микитася за 2019 год, он на то время являлся владельцем "Базерт Девелопмент Елелпи".

ООО "Укрбуд Девелопмент" создано в 2004 году для девелопмента и сопровождения проектов госкорпорации "Укрбуд".

 

 

Теги: #укрбуд #микитась
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