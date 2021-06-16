Экономика

14:07 16.06.2021

ЕБА призывает доработать законопроект о криминализации товарной контрабанды

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ЕБА призывает доработать законопроект о криминализации товарной контрабанды

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) призвала парламент доработать президентский законопроект №5420 о криминализации контрабанды товаров, в том числе подакцизных.

Как сообщается в пресс-релизе ассоциации, ЕБА поддерживает установление уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров, однако, по мнению компаний-членов ассоциации, указанный законопроект предлагает установить слишком низкие пороги для привлечения к уголовной ответственности.

Помимо этого, законопроект предлагает ввести норму о недостоверном декларировании. Таким образом, технические ошибки, как то ошибка при внесении некоторых ведомостей в отдельные графы таможенной декларации, может стать основанием для привлечения человека к уголовной ответственности, указала ЕБА.

У ассоциации вызывает опасения и то, что законопроект предлагает также возложить контроль на еще не созданный орган - Бюро экономической безопасности, а пока его не создадут - на налоговую милицию, которая остается недореформированной и имеет негативную историю, указано в сообщении.

"Как убежден бизнес, несовершенные нормы проекта закона №5420 в применении налоговой милиции могут привести к грубым злоупотреблениям и еще большему давлению на бизнес", – указала ЕБА.

"Так, правоохранительные органы имеют право по своему усмотрению определять момент, с которого начинаются "действия, направленные на перемещение товаров/подакцизных товаров вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля" в соответствии со статьями 201, 201-1 и 305 действующей редакции УК Украины и статьями 201-2, 201-3 УК Украины", – отмечено в релизе ЕБА.

"Таким образом, даже если компания не перевозит грузы через таможенную границу, а товар находится, например, на складе, правоохранительные органы могут посетить с проверкой и классифицировать эту ситуацию как "действия, направленные на перемещение товаров/подакцизных товаров вне таможенного контроля", при этом компания могла и не собираться перевозить товар", – указала ассоциация.

Теги: #законопроект #еба #контрабанда
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