Экономика

14:04 16.06.2021

Отключенный из-за балансовых ограничений блок №4 ЗАЭС пробудет в резерве до 2 июля

1 мин читать
Отключенный из-за балансовых ограничений блок №4 ЗАЭС пробудет в резерве до 2 июля

Отключенный 13 июня из-за балансовых ограничений четвертый блок Запорожской АЭС планируется продержать в холодном резерве до 2 июля, сообщила НАЭК "Энергоатом" в среду.

Ранее в компании отмечали, что вывод ЗАЭС-4 в резерв даже поспособствует оптимизации финансово-экономической деятельности и производственных процессов в "Эенргоатоме" в условиях сложившегося до этого значительного падения цен и сокращения спроса на рынке электроэнергии.

При этом балансовые ограничения сняты с блоков Ривненской и Южно-Украинской АЭС.

На полдень среды в работе находятся 10 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №6 Запорожской АЭС длятся 60-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №1 Хмельницкой АЭС – 50-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №5 Запорожской АЭС – 47-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №2 Южно-Украинской АЭС – 12-е сутки среднего планового ремонта.

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #блок #заэс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:15 14.06.2021
Запорожская АЭС вывела четвертый блок в резерв из-за балансовых ограничений

Запорожская АЭС вывела четвертый блок в резерв из-за балансовых ограничений

10:14 07.06.2021
Южно-Украинская АЭС вывела второй блок в плановый ремонт

Южно-Украинская АЭС вывела второй блок в плановый ремонт

09:51 01.05.2021
Энергоблок №5 Запорожской АЭС выведен в плановый ремонт

Энергоблок №5 Запорожской АЭС выведен в плановый ремонт

16:18 23.04.2021
Южно-Украинская АЭС подключила третий блок к энергосистеме после ремонта

Южно-Украинская АЭС подключила третий блок к энергосистеме после ремонта

08:02 16.03.2021
Запорожская АЭС вывела в плановый ремонт блок №3

Запорожская АЭС вывела в плановый ремонт блок №3

10:17 15.02.2021
Хмельницкая АЭС подключила к энергосистеме блок №2

Хмельницкая АЭС подключила к энергосистеме блок №2

15:20 05.02.2021
Запорожская ТЭС отключила первый блок из-за неисправности - ДТЭК

Запорожская ТЭС отключила первый блок из-за неисправности - ДТЭК

10:42 25.01.2021
Запорожская АЭС вывела в плановый ремонт блок №1

Запорожская АЭС вывела в плановый ремонт блок №1

08:48 23.01.2021
Запорожская АЭС вывела в плановый ремонт блок №1

Запорожская АЭС вывела в плановый ремонт блок №1

11:39 19.01.2021
Славянская ТЭС аварийно остановила энергоблок №7

Славянская ТЭС аварийно остановила энергоблок №7

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава набсовета "Нафтогаза" инициировала отстранение главы правления Витренко из-за предписания НАПК

Регулятор увеличил предельные максимальные цены на энергорынке

Поступления в госбюджет от приватизации-2021 должны увеличиться в 4 раза по сравнению с 2020 г. - Кирилл Тимошенко

Аналитики BofA не ожидают дальнейшего номинального укрепления гривни

Детенизация ряда операций на рынке, средства от борьбы с контрабандой могут стать источником дополнительных доходов в бюджет - Гетманцев

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укроборонпром" и "Мотор Сич" планируют подписать договор передачи в лизинг двух самолетов Ан-140 до конца июня

Кабмин назначил и.о. главы Морадминистрации начальника отдела госнадзора на морском и речном транспорте Геращенко

ЕБА призывает доработать законопроект о криминализации товарной контрабанды

Банкиры ожидают от НБУ повышения учетной ставки до 8%

Кабмин предложит Раде выделить дополнительные 1,4 млрд грн на программу борьбы с COVID-19

ЕБРР высоко оценил реформы НБУ в небанковском финансовом секторе

S&P улучшило прогноз кредитного рейтинга "Укрзализныци" на "позитивный"

Глава набсовета "Нафтогаза" инициировала отстранение главы правления Витренко из-за предписания НАПК

Регулятор увеличил предельные максимальные цены на энергорынке

Поступления в госбюджет от приватизации-2021 должны увеличиться в 4 раза по сравнению с 2020 г. - Кирилл Тимошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА