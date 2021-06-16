Отключенный из-за балансовых ограничений блок №4 ЗАЭС пробудет в резерве до 2 июля

Отключенный 13 июня из-за балансовых ограничений четвертый блок Запорожской АЭС планируется продержать в холодном резерве до 2 июля, сообщила НАЭК "Энергоатом" в среду.

Ранее в компании отмечали, что вывод ЗАЭС-4 в резерв даже поспособствует оптимизации финансово-экономической деятельности и производственных процессов в "Эенргоатоме" в условиях сложившегося до этого значительного падения цен и сокращения спроса на рынке электроэнергии.

При этом балансовые ограничения сняты с блоков Ривненской и Южно-Украинской АЭС.

На полдень среды в работе находятся 10 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №6 Запорожской АЭС длятся 60-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №1 Хмельницкой АЭС – 50-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №5 Запорожской АЭС – 47-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №2 Южно-Украинской АЭС – 12-е сутки среднего планового ремонта.

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.