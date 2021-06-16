Экономика

13:45 16.06.2021

Кабмин предложит Раде выделить дополнительные 1,4 млрд грн на программу борьбы с COVID-19

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Кабмин предложит Раде выделить дополнительные 1,4 млрд грн на программу борьбы с COVID-19

Кабинет министров Украины будет предлагать Верховной Раде выделить дополнительные 1,4 млрд грн на программу борьбы с коронавирусом, в частности на закупку вакцин, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство будет предлагать Верховной Раде выделить дополнительные 1,4 млрд грн на программу борьбы с коронавирусом, и в частности на закупку вакцин. Сегодня мы одобрили соответствующий законопроект, чтобы избежать в дальнейшем проблем с финансированием", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Премьер напомнил, что всего в Украине есть договоренности на поставку более чем 40 млн доз в 2021 году, часть этих поставок уже оплачена, а по другой части вносятся авансы.

"Дополнительные 1,4 млрд грн будут направлены в специальный фонд бюджета от растаможивания автомобилей на еврономерах", - добавил он.

Теги: #коронавирус #средства #борьба
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