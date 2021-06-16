S&P улучшило прогноз кредитного рейтинга "Укрзализныци" на "позитивный"

Международное рейтинговое агентство S&P (Standard & Poor's) изменило прогноз кредитного рейтинга АО "Укрзализныця" (УЗ) с "негативного" на "позитивный".

Как говорится в сообщении агентства, это связано с тем, что в мае УЗ финализировала соглашение с АО "Сбербанк" о частичном изменения графика погашения задолженности перед банком. Согласно новым условиям, основная сумма платежа в размере $116 млн, которая должна была быть произведена 31 мая, теперь равномерно распределена.

"Несмотря на потенциальное давление со стороны судебных разбирательств, новый график платежей Сбербанку снизил давление на ликвидность, но он остается чувствительным к макроэкономическим изменениям и увеличению грузопотоков... Мы ожидаем, что УЗ произведет своевременную выплату последнего платежа в размере $50 млн по еврооблигациям 2021 года в сентябре. Поэтому мы подтвердили наш долгосрочный кредитный рейтинг эмитента "CCC" и удалили его из списка CreditWatch, куда он был помещен с негативными последствиями 21 апреля", - отмечает агентство.