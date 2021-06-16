ГФС заблокировала схему налоговой "скрутки" при производстве соевого масла на 53 млн грн

Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы Киева и Киевской области разоблачили схему завышения налогового кредита по налогу на добавленную стоимость (НДС) при производстве соевого масла суммарно на 53 млн грн, благодаря которой участники преступной группы получали завышенные суммы бюджетного возмещения НДС.

"Участники преступной группы, используя реквизиты "транзитных" предприятий, покупали сырье для производства соевого масла. В дальнейшем, согласно налоговому учету, соевое масло изготовлялась на подконтрольных им производственных мощностях. Готовую продукцию фигуранты, используя реквизиты подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности (СХД) - экспортеров, экспортировали в адрес подконтрольных СХД-нерезидентов в странах Европы по цене, почти вдвое ниже мировой", - пояснил глава ГФС Вадим Мельник, которого цитирует пресс-служба ГУ ГФС Украины в Facebook.

По данным Службы, нарушители покупали товар (отруби, маргарин, сухари и др.), который фактически использовался в производстве соевого масла. Готовая продукция отправлялась на экспорт, а задействованные предприятия-экспортеры получали завышенные суммы бюджетного возмещения НДС. Служба уточнила, что цепочка нарушителей насчитывала около 20 компаний.

ГФС в ходе досудебного расследования выяснила, что после налоговой махинации реальное соевое масло отгружалось на суда в портах Украины и реализовывалось конечному покупателю по мировым ценам, что привело к невозврату большей части экспортной валютной выручки на территорию Украины.

Ведомство обнаружило при обыске на заводе по переработке масличных культур более 153 тонн соевого масла ориентировочной стоимостью 6,7 млн грн, на них наложен арест.

Досудебное расследование данного уголовного производства продолжается.

По данным главы ГФС, одним из приоритетных направлений борьбы с теневым рынком является операция "Детенизация", в рамках которой налоговая милиция противодействует налоговым "скруткам" и правонарушениям в сфере налогообложения.

"Аналитическим отделом ГФС пока отрабатывается 700 рисковых предприятий. Сотрудники службы не только анализируют их деятельность, но и предупреждают незаконное формирование НДС, то есть хищение государственного бюджета. С начала года, совместно с Государственной налоговой службой, уже заблокировано формирование более 1,3 млрд грн фиктивного налогового кредита по НДС. Мы будем усиливать борьбу с "теневым рынком", - подытожил Мельник.