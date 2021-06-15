Треть бюджета Киева перераспределяется через коммунальные предприятия – исследование

Киев имеет чрезмерное – 128 – число коммунальных предприятий (КП), через которые в 2020 году было перераспределено 18,5 млрд грн или треть всего столичного бюджета, что также является неэффективным, к такому выводу пришли авторы представленного в Киеве в во вторник исследования "Что делать Киеву с коммунальными предприятиями" Центра экономических стратегий (ЦЭС).

"Мы имеем классическую конструкцию – пчелы против меда. Киев не может бороться с коррупцией в коммунальных предприятиях, и это нужно решать хирургическим способом: либо продавая, либо закрывая, или же внедрять государственно-частное партнерство. Для таких критических отраслей как метрополитен – создавать наблюдательный комитет " – сказал в ходе обсуждения основатель "Офиса трансформаций", экс-советник мэра Киева Максим Бахматов.

Участники обсуждения отметили, что в Киеве сложно проконтролировать коммунальные предприятия ввиду большого их количества, а благодаря монопольному положению на рынке многие коммунальные предприятия ведут нечестную конкуренцию.

"При вывозе мусора, при доступе к мостам для провайдеров завышены цены. На нарушения антимонопольного законодательства мы будем реагировать жестко и штрафовать эти компании – такая позиция Антимонопольного комитета" – добавил глава Северного межобластного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

В рамках исследования был составлен дашборд с данными о 128 коммунальных коммерческих предприятиях за 2017-2020 годы. Согласно ему, в частности, в минувшем году чистый убыток 8 крупнейших столичных КП вырос до 1,258 млрд грн при операционных доходах 23,79 млрд грн по сравнению с соответственно с 0,689 млрд грн и 22,79 млрд грн в 2019 году. Наиболее убыточным предприятием стал КП "Киевский метрополитен" – 1,175 млрд грн в прошлом году против 0,636 млрд грн в позапрошлом, тогда как чистый убыток "Киевпасстранса" сократился с 83,8 млн грн до 52,4 млн грн.

Из-за пандемии в 2020 году убыточным стало КП международный аэропорт "Киев" (Жуляны) – 32,2 млн грн, которое годом ранее получило чистую прибыль 18 млн грн.

Согласно представленным статистическим данным, средняя зарплата на столичных КП сильно разнится: от 112,1 тыс. грн в "Дирекции строительства путетранспортных сооружений" и 41,6 тыс. грн в "Киевавтодоре" до 4,3 тыс. грн в "Промине" и 5,6 тыс. грн в "Школьном питании".

По словам экономиста ЦЭС Богдана Прохорова, по итогам исследования депутатам предложено четко определиться, какие предприятия должны остаться в коммунальной собственности, и для них необходимо принять политику собственности.

Необходимо также "реанимировать" проект решения о наблюдательных советах в КП, наработанный в предыдущем созыве, обязать руководителей КП отчитываться публично и превратить КП, выполняющие административные функции, в структурные подразделения КГГА, а большие унитарные КП – корпоратизировать, отметил Прохоров.

Он добавил, Киегоргосадминистрации рекомендовано опубликовать всю возможную информацию о КП в формате открытых данных, выполнять уже имеющееся решение о наблюдательных советах на КП и расширить способность "Киеваудита" по контролю и мониторингу закупок и коррупции на КП.

Как сообщалось, депутаты Киевсовета 22 апреля приняли изменения в бюджет города на 2021 год: расходы составят 67,1 млрд, грн, доходы – 60,7 млрд грн.