Экономика

18:08 15.06.2021

Детенизация ряда операций на рынке, средства от борьбы с контрабандой могут стать источником дополнительных доходов в бюджет - Гетманцев

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Детенизация ряда операций на рынке, средства от борьбы с контрабандой могут стать источником дополнительных доходов в бюджет - Гетманцев

Глава парламентского комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") предлагает формировать доходную часть бюджетов 2022-2024 гг. в том числе за счет средств, полученных от детенизации подакцизных товаров, расчетных операций, от борьбы с контрабандой.

"Откуда взять деньги? От детенизации нелегальной торговли водкой, табаком, топливом (то есть подакцизная группа товаров). Это контрабанда, это детенизация торговли в целом. Мы, если с вами проведем эту работу, у нас будет достаточно денег, чтобы решить социальные проблемы", - сказал Гетманцев агентству "Интерфакс-Украина" в Киеве во вторник.

Он сообщил, что внес соответствующие предложения в разработанную Кабинетом министров Украины бюджетную декларацию на 2022-2024 гг., которые касаются, в том числе, и источников дополнительного наполнения госбюджета.

"Предложил предусмотреть при формировании доходной части бюджета следующих лет средства от детенизации на рынках подакцизных товаров (табак, алкоголь, горюче-смазочные материалы) в сумме не менее 40 млрд грн в год; средства от детенизации расчетных операций в сумме не менее 5 млрд грн в год с постепенным увеличением поступлений ежегодно; средства от борьбы с контрабандой не менее 50 млрд грн в год за счет работы созданного Бюро экономической безопасности", - написал Гетманцев в "Фейсбуке".

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина", народный депутат подчеркнул, что бюджетная декларация определяет стратегию развития страны на три ближайших года и "очень плохо, что мы не уделяем надлежащего внимания этому документу».

При этом глава комитета отметил, что Верховная Рада примет бюджетную декларацию на 2022-2024 гг., как и требует закон, до середины июля.

"До 15 июля мы должны ее рассмотреть и принять в целом", - сказал Гетманцев

Как сообщалось, Кабинет министров утвердил Бюджетную декларацию на 2022-2024 гг. на внеочередном заседании 31 мая.

Согласно календарному плану работы парламента пятая сессия Верховной Рады девятого созыва завершается 23 июля, а последнее пленарная неделя пройдёт 13-16 июля.

Теги: #гетманцев #бюджет #детенизация #контрабанда
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