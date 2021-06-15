Экономика

16:42 15.06.2021

Засуха Украине не угрожает – Укргидрометцентр

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Засуха Украине не угрожает – Укргидрометцентр

Погодные условия очень благоприятны для развития ранних зерновых культур, на территории Украины практически отсутствуют площади, которым угрожает засуха, сообщила руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Если не обращать внимания на локальные проблемы вроде града или подтоплений, то ситуация очень хорошая, в земле прекрасный ресурс влаги. Практически отсутствуют площади, которым угрожает засуха, что в последнее десятилетие для Украины необычно", - отметила метеоролог.

Она уточнила, что на данный момент рано оценивать влияние погодных условий на урожайность зерновых культур, поскольку их вегетация только началась.

По словам Адаменко, в Украине заканчивается период интенсивных дождей (особенно сильных на юге и юго-востоке страны), и 17-19 июня произойдет изменение синоптических процессов к периоду высоких температур в дневное и ночное время.

Она уточнила, что в южных областях началось вызревание озимого ячменя, для которого имеющееся количество влаги в почве может быть чрезмерным, но пока преждевременно говорить о существенном влиянии данного фактора на его урожай. При этом для развития на всей территории Украины ключевых экспортных культур – кукурузы и подсолнечника - на данный момент достаточно как влаги, так и тепла.

Руководитель агрометотдела назвала низкую температуру воздуха основным сдерживающим фактором развития плодоовощных культур, отметив недостаточность данных о их состоянии у госструктуры, поскольку они выращиваются преимущественно в небольших частных хозяйствах.

"Лимитирующим фактором для плодоовощных культур также является количество тепла. Снижение температуры ночью до 5-7 градусов по Цельсию, а кое-где и до 1 градуса по Цельсию приводило к замиранию ростовых процессов и приостановке их активной вегетации", - сообщила Адаменко.

По ее данным, с окончанием периода интенсивных дождей на этой неделе для плодоовощной продукции установится оптимальный режим развития.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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