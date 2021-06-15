Главы комитета Рады и Минюста предлагают спецсуд для антимонопольных дел

Суды несправедливо отменяют крупные штрафы, наложенные Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ), эту проблему могло бы решить создание или выделение специализированого суда, считает глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин.

"Результаты многих дел, которые касаются злоупотребления монопольным положением и рассматриваются судами, к сожалению, не удовлетворяют ни общество, ни государство. Поэтому, как один из инструментов, это передача рассмотрения таких дел другому судебному учреждению. Этот проект также обсуждается", – сказал он на форуме "Украина.30 без олигархов" в Киеве во вторник.

По его словам, такое судебное учреждение будет иметь специализацию на подобных антимонопольных делах.

По мнению Костина, практика, когда суды в тысячи раз уменьшают миллиардные штрафы АМКУ, является "странной".

"То, что Андрей вспоминал о создании или передаче компетенции обжалования решений Антимонопольного комитета отдельному специализированному суду – это было бы, безусловно, хорошей инициативой, чтобы защитить решения Антимонопольного комитета. Чтобы он чувствовал себя более уверенно в том, что любые его решения не будут потом отменены", – поддержал такую инициативу министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, в случае относительно небольших штрафов – до нескольких сот миллионов гривень – у АМКУ есть ресурсы, чтобы защищать себя и выносить решения, которые органы исполнительной службы достаточно быстро выполняют, взыскивая штрафы в госбюджет. "Но когда идет речь о штрафах на миллиарды, то их на принудительном взыскании или не было, или они быстро убирались через судебные решения", – отметил глава Минюста.