Экономика

15:58 15.06.2021

"Укртранснафта" впервые осуществила транспортировку алжирской нефти

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"Укртранснафта" впервые осуществила транспортировку алжирской нефти

АО "Укртранснафта" в июне впервые осуществила транспортировку алжирской нефти сорта Saharan Blend, сообщила пресс-служба компании.

"После проверки качественных показателей сырья, компания начала ее прием в нефтетранспортную систему для дальнейшей транспортировки на мощности Кременчугского НПЗ. Алжирская нефть будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что помимо перекачки нефти из украинских месторождений, УТН теперь уже имеет опыт транспортировки шести сортов импортной нефти: Urals, Azeri Light, Bakken (с июля-2019), El Sharara (с ноября-2019), WTI (с июня-2020) и Saharan Blend.

Теги: #укртранснафта #алжир #нефть
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