Госбюджет недополучил 2,6 млрд грн акцизного налога на электроэнергию в результате системных проблем на рынке – Счетная палата

Государственный бюджет Украины за 2018-2020 гг. получил 13 млрд грн акцизного налога на электроэнергию, произведенную в Украине, и 0,2 млрд грн налога на ее импорт, при этом недопоступления налога превысили 2,6 млрд грн, сообщила Счетная палата

"В 2019 году Государственная фискальная служба выполнила доведенные Министерством финансов индикативные показатели поступлений акцизного налога на произведенную в Украине э/э на 77%, в 2020 году – на 70,1%. Недопоступления составили соответственно 1,4 млрд грн и 1,2 млрд грн", – говорится в релизе ведомства по результатам аудита эффективности планирования и результативности контроля за полнотой начислений и своевременностью поступлений акцизного налога из электроэнергии в госбюджет.

Согласно сообщению, в процессе аудита, ответственным за который выступил член палаты Цезарь Огонь, были выявлены системные проблемы на новом рынке электроэнергии, создающие условия для манипуляций ценами и объемами купли/продажи э/э, что, в частности, привело к уменьшению поступления акцизного налога в госбюджет.