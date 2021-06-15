Экономика

15:52 15.06.2021

Госбюджет недополучил 2,6 млрд грн акцизного налога на электроэнергию в результате системных проблем на рынке – Счетная палата

1 мин читать
Госбюджет недополучил 2,6 млрд грн акцизного налога на электроэнергию в результате системных проблем на рынке – Счетная палата

Государственный бюджет Украины за 2018-2020 гг. получил 13 млрд грн акцизного налога на электроэнергию, произведенную в Украине, и 0,2 млрд грн налога на ее импорт, при этом недопоступления налога превысили 2,6 млрд грн, сообщила Счетная палата

"В 2019 году Государственная фискальная служба выполнила доведенные Министерством финансов индикативные показатели поступлений акцизного налога на произведенную в Украине э/э на 77%, в 2020 году – на 70,1%. Недопоступления составили соответственно 1,4 млрд грн и 1,2 млрд грн", – говорится в релизе ведомства по результатам аудита эффективности планирования и результативности контроля за полнотой начислений и своевременностью поступлений акцизного налога из электроэнергии в госбюджет.

Согласно сообщению, в процессе аудита, ответственным за который выступил член палаты Цезарь Огонь, были выявлены системные проблемы на новом рынке электроэнергии, создающие условия для манипуляций ценами и объемами купли/продажи э/э, что, в частности, привело к уменьшению поступления акцизного налога в госбюджет.

Теги: #бюджет #электроэнергия #импорт #счетная_палата
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:24 14.06.2021
Порошенко требует заложить в бюджетную резолюцию на 2022 год индексацию зарплат и пенсий

Порошенко требует заложить в бюджетную резолюцию на 2022 год индексацию зарплат и пенсий

20:23 08.06.2021
Минэнерго Украины заключило с МИД Норвегии меморандум о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности

Минэнерго Украины заключило с МИД Норвегии меморандум о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности

12:18 04.06.2021
Из-за халатности 6 сотрудников Слобожанской таможни госбюджет недополучил больше 17 млн.грн – ГБР

Из-за халатности 6 сотрудников Слобожанской таможни госбюджет недополучил больше 17 млн.грн – ГБР

05:57 04.06.2021
Минэнерго разрабатывает законопроект об обязательной продаже э/э участниками рынка на электронных биржевых аукционах

Минэнерго разрабатывает законопроект об обязательной продаже э/э участниками рынка на электронных биржевых аукционах

23:25 02.06.2021
"Укргидроэнерго" привлечет $211 млн Международного банка реконструкции и развития и Фонда чистых технологий на СНЭ и СЭС

"Укргидроэнерго" привлечет $211 млн Международного банка реконструкции и развития и Фонда чистых технологий на СНЭ и СЭС

19:13 02.06.2021
Профильный комитет ВР поддержал выделение 300 млн грн на расширенный неонатальный скрининг

Профильный комитет ВР поддержал выделение 300 млн грн на расширенный неонатальный скрининг

19:06 02.06.2021
"Энергоатом" рассчитывает поставить первое топливо на ЦХОЯТ в начале августа – Котин

"Энергоатом" рассчитывает поставить первое топливо на ЦХОЯТ в начале августа – Котин

11:18 01.06.2021
В Запорожской области разоблачили схему расхищения бюджетных средств, выделенных на строительство жилья для военных

В Запорожской области разоблачили схему расхищения бюджетных средств, выделенных на строительство жилья для военных

01:28 29.05.2021
Госдеп просит выделить $6,1 млрд на оказание помощи другим странам в военной сфере

Госдеп просит выделить $6,1 млрд на оказание помощи другим странам в военной сфере

23:44 28.05.2021
Администрация Байдена запросила более $58 млрд на нужды госдепа, в том числе $255 млн для помощи Украине

Администрация Байдена запросила более $58 млрд на нужды госдепа, в том числе $255 млн для помощи Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укртранснафта" впервые осуществила транспортировку алжирской нефти

Fitch повысило рейтинг "ДТЭК Энерго" с "RD" до "CCC" после реструктуризации долга

"Центрэнерго" и ОПЗ готовы к приватизации - Зеленский

Новому главе Мининфраструктуры поставлена задача вывести "Укрзализныцю" из банкротства - Зеленский

Кабмин обжалует в суде предписание НАПК убрать Витренко с поста главы "Нафтогаза" – министр юстиции

ПОСЛЕДНЕЕ

Засуха Украине не угрожает – Укргидрометцентр

Главы комитета Рады и Минюста предлагают спецсуд для антимонопольных дел

"Укртранснафта" впервые осуществила транспортировку алжирской нефти

Fitch повысило рейтинг "ДТЭК Энерго" с "RD" до "CCC" после реструктуризации долга

АМКУ должен стать регулятором уровня НБУ - Милованов

"Центрэнерго" и ОПЗ готовы к приватизации - Зеленский

Старт работы сети строительных гипермаркетов Building Mall планируется на начало 2022 г.

Первые помещения вокзалов УЗ передаст в аренду уже в июне - Юрик

Крюковский вагоностроительный завод завершил переговорную процедуру по поставке 100 пассажирских вагонов для УЗ

МАУ прекращает работу своего представительства в Москве в связи с сокращением штата

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА