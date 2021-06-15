Экономика

15:16 15.06.2021

Fitch повысило рейтинг "ДТЭК Энерго" с "RD" до "CCC" после реструктуризации долга

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Fitch повысило рейтинг "ДТЭК Энерго" с "RD" до "CCC" после реструктуризации долга

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") компании DTEK Energy B.V. ("ДТЭК Энерго") в иностранной и национальной валюте с уровня "RD" (ограниченный дефолт) до "CCC" после реструктуризации компанией долга.

Согласно сообщению агентства, Fitch Ratings также присвоило новым облигациям DTEK Finance plc ("дочка" DTEK Energy) на $1,645 млрд рейтинг"CCC"/"RR4".

Fitch отмечает, что результат реструктуризации одной оставшейся банковской ссуды (составляющей менее 1% от общей суммы долга), переговоры по которой еще ведутся, не повлияет на установленный рейтинг из-за своего ограниченного размера и способности компании рефинансировать этот долг или передать его связанной стороне, не входящей в рейтинговую группу.

Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" 17 мая завершил процесс реструктуризации кредитного портфеля, предусматривающую конвертацию текущего выпуска еврооблигаций и основной суммы банковского долга на сумму свыше $2 млрд в новые еврооблигации.

Согласно условиям реструктуризации, часть текущей задолженности по еврооблигациям "ДТЭК Энерго" конвертирована в еврооблигации "ДТЭК Нефтегаз" в сумме $425 млн со ставкой 6,75% годовых и сроком обращения до 31 декабря 2026 года.

Остальная задолженность конвертирована в новые еврооблигации "ДТЭК Энерго" на общую сумму $1,645 млн со ставкой 7% и сроком погашения 31 декабря 2027 года. В 2021 году "ДТЭК Энерго" в денежной форме будет выплачивать купон по процентной ставке 1,5% годовых, остальная часть купона в размере 3,5% годовых будет капитализирована и добавлена к основной сумме долга. Предложенные выплаты на 2021 год соответствуют кризисной ситуации в украинской энергетике, отмечала компания.

Компания также указывала, что присоединившиеся до конца дня 5 мая к Lock-up Agreement держатели облигаций получат выплату в размере 2% суммы новых облигаций.

В условиях выпуска также cash sweep (механизм направления свободных средств на погашение долга) сверх $50 млн, увеличенный надзор со стороны кредиторов в виде представителя в набсовете и запрета на приобретения без одобрения кредиторов, а также ограничения на дальнейшую эмиссию акций. Помимо этого, дополнительный долг на развитие "будущих бизнес-направлений", включая новые генерирующие мощности, ограничен $100 млн.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #дтэк_энерго #fitch_ratings #рейтинг
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