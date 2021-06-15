АМКУ должен стать регулятором уровня НБУ - Милованов

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) должен стать сильным регулятором уровня Национального банка для эффективной деолигархизации реального сектора экономики, полагает советник главы Офиса президента, экс-министр экономики Тимофей Милованов.

"Из АМКУ нужно сделать регулятор уровня НБУ, и вначале это будет делаться в ручном режиме", – сказал Милованов в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Экономика без олигархов" во вторник.

"Нужно АМКУ сделать сильным регулятором, чтобы он помог правоохранительным органам, а правоохранительные органы, в свою очередь, помогли АМКУ навести порядок", – добавил советник главы ОП.

Речь идет о том, чтобы так, как в банковской системе, установить современные правила игры, чтобы люди начали играть по этим правилам, добавил он.

Милованов подчеркнул, что только при условии сильного АМКУ возможна деолигархизация страны.

Как отметил советник главы ОП, НБУ удалось осуществить деолигархизацию в финансовом секторе, что стало одной из причин ее устойчивости во время кризиса.

"Впервые за историю Украины экономический кризис у нас не стал финансовым. Я говорю о пандемии. Экономика упала, но банки не посыпались. Раньше каждый раз, когда у нас был экономический, политический или какой-либо другой кризис, у нас падала банковская система, потому что банки были олигархическими... Мы сейчас не говорим о конце реформы банковского рынка... Но система не упала, потому что там не было олигархов, которые начали бы себя спасать за счет общества и государства", - отметил Милованов.

Говоря о конкретных примерах олигархического давления, экс-министр экономики вспомнил о звонках Игоря Коломойского министру энергетики Алексею Оржелю прямо во время заседания Кабмина, но уточнил, что Оржель не отвечал на них. Милованов добавил, что на него давили с назначением некоего кандидата в одно из ведомств, а депутаты на инвесткомиссиях отстаивали интересы заказчиков, да еще и в пьяном виде.