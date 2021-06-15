"Центрэнерго" и ОПЗ готовы к приватизации - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что государственные пакеты акций в ПАО "Центрэнерго" и ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) готовы для продажи на приватизационных конкурсах.

"Считаю, что важна приватизация "Центрэнерго". На сегодня мы почистили компанию от многих влиятельных групп и "Центрэнерго" открыто (для приватизации - ИФ)… Так же и Одесский припортовый завод. Я считаю, что он на сегодня готов", - сказал он в ходе общения с журналистами на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олитгархов" во вторник.

Зеленский отметил, что при продаже крупных предприятий важно не столько единоразовое получение максимально возможных средств, сколько обязательства потенциальных инвесторов вкладывать в модернизацию компаний с последующим стабильным получением налогов от их хозяйственной деятельности.

"Важно не сколько на входе получит государство, а сколько потом – от налогов ежемесячно, каждый год. Бизнес – это не про купи-продай, это не про посредничество, бизнес – это постоянное вкладывание денег в технологии, в идеи", - пояснил глава государства.

Как сообщалось, в начале июня Верховный суд удовлетворил иск ОПЗ и Фонда госимущества (ФГИ) Украины и отказал компании Ostchem Holding Limited Дмитрия Фирташа в выполнении решения Стокгольмского арбитража о взыскании свыше $300 млн с ОПЗ за поставки газа.

По словам главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, это очень важное решение для проведения прозрачной приватизации завода, так как теперь любой потенциальный покупатель может быть уверен: его право собственности на ОПЗ не смогут оспорить кредиторы.

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и пять – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций компании.